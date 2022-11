La catalana Virginia Guinda disputarà a Garamendi la presidència de la CEO

Hi haurà contesa a la CEOE. La vicepresidenta de Foment del Treball i CEO de la firma paperera i cartronera Iberboard Virginia Guinda ultima una candidatura per optar a la presidència de la principal patronal espanyola. L’actual dirigent dels patrons, Antonio Garamendi, s’enfrontarà així el pròxim 23 de novembre a unes eleccions competitives per als pròxims quatre anys.

Guinda, que ocupa una de les vicepresidències de Foment del Treball al segon mandat de Josep Sánchez Llibre, té una dilatada experiència en la gestió d’associacions empresarials. El 2006 va ocupar la direcció tècnica de l’Associació Espanyola de Cogeneració. També exerceix la representació del sector al Consell Consultiu d’Electricitat de la Comissió Nacional d’Energia.

Des del 2014, Guinda forma part de la Junta Directiva de la CEOE. Presideix, a més, el Fòrum d’Energia de la patronal espanyola, i és vocal, des del mateix any, de la Junta Directiva de Foment del Treball. És, així, una de les figures fortes del consell de govern de la patronal catalana.

Carrera tècnica

A banda de la seva presència empresarial, Guinda és també vocal del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Enginyera industrial de formació, la candidata a presidir la CEOE s’ha especialitzat en el camp de la gestió energètica, una pràctica que va concretar el 2008 amb la fundació de l’empresa Energia Local.

Guinda, així, ocuparà el lloc que les travesses atorgaven a Gerardo Pérez, el president de la Federació d’Associacions de Concessionaris de l’Automoció –Faconauto, la patronal espanyola de la distribució automobilística–. Pérez va descartar la presentació d’una candidatura alternativa després de valorar-ho durant setmanes.

En declaracions a Europa Press, un empresari favorable a la seva candidatura ha lloat Guinda per la seva “experiència i rigor”. “Sap el que és jugar-se el seu capital personal en reflotar una empresa, internacionalitzar-la i afrontar una crisi com l’actual”, subratlla la font interna.