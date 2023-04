La carta als reis de Sirera: “Barcelona és ciutat d’emprenedors i turistes”

Daniel Sirera vol convertir Barcelona en aquella ciutat preferida pels estrangers, siguin empresaris o turistes. On l’alcaldessa Colau veu habitatges socials, urbanisme tàctic i la necessitat de retornar Barcelona als barcelonins, el candidat del PP a les eleccions de la capital catalana hi veu mala gestió i falta de voluntat de fer que Barcelona “sigui una ciutat oberta”. “Barcelona és una ciutat pels emprenedors i també pels turistes”, ha explicat el candidat en una xerrada al Cercle d’Economia. Davant de la força de l’empresariat català, el candidat Sirera ha explicat la seva Barcelona ideal -i la ciutat que construirà si arriba a ser alcalde- una ciutat sense burocràcia per muntar empreses, sense taxes ni impostos pels emprenedors i amb llibertat per anar en cotxe o moto.

“Jo no reconec la ciutat”, lamenta el candidat del PP. De fet, Sirera té molt clar que els últims vuit anys han estat un fracàs per a la capital catalana i -en les seves paraules- “la governança de Colau i Collboni ha arruïnat la ciutat”. Entre les incomptables crítiques que ha etzibat el candidat al govern municipal ha fet molt d’èmfasi en la mobilitat, les infraestructures i el turisme. “La guerra contra els cotxes i les motos col·lapsen la ciutat”, ha dit Sirera i ha fet referència -sense aportar dades concretes- “a l’augment del trànsit i la contaminació a la capital catalana”. De fet, Sirera ha criticat pràcticament totes les mesures que s’han fet a favor de la nova idea de mobilitat. En aquest sentit, el candidat ha deixat clar que l’urbanisme tàctic “és un perill pels conductors” i ha defensat “el dret de les persones de moure’s per la ciutat amb el transport que vulguin”.

La lluita interminable que també ha marcat la intervenció de Sirera han estat les infraestructures barcelonines, molt relacionat a la reindustrialització de la ciutat, que segons el candidat, es troba molt lluny de fer-se efectiva. Així doncs, Sirera ha parlat de tres zones que “no s’estan aprofitant”. Zona Franca, la Marina del Prat Vermell i la Verneda Industrial han estat les regions de Barcelona que ha mencionat el candidat del PP, ja que ell mateix ha exigit que s’inverteixi més perquè “es poden convertir en epicentres industrials“. Sirera també ha mencionat l’ampliació de l’Aeroport del Prat, però ho ha fet des d’una postura molt clara: “Si no es fa, la pista la posaran a Madrid”. En aquestes declaracions també ha afegit que “encara que els ecologistes se’m tirin a sobre per dir-ho, la Ricarda es pot moure 200 metres més enllà”.

Una ciutat per empresaris i emprenedors

Per a Sirera el més important que té Barcelona són els negocis. En aquesta línia, el candidat del PP ha remarcat que vol fer que la capital catalana sigui un lloc on el capital estranger vulgui invertir. Per aquest motiu ha anunciat que aposten per convertir Barcelona en una situació de congressos de tirada internacional, però també ha mencionat la importància dels petits comerços de la ciutat. “Nosaltres hem impulsat la Barcelona com la capital del petit comerç, una iniciativa de posicionament”, ha dit Sirera, tot i que val a dir que només han donat suport a la iniciativa que va portar a Europa la Fundació Barcelona Comerç.

Per altra banda, Sirera també ha parlat dels impostos que han de pagar els empresaris i ha assegurat que els voldrà reduir, així com la burocràcia per obtenir llicències, ja que ell mateix ha considerat que “no ajuden al creixement econòmic de la ciutat”. Però, sobretot, Sirera ha fet èmfasi en la necessitat d’abaixar els impostos als emprenedors, aquell talent que tira Barcelona per muntar-hi la seva empresa. “Volem eliminar els impostos dels emprenedors durant els tres primers anys d’activitat a Barcelona”, ha dit Sirera i ha tronat a repetir que l’ajuntament no hauria d’actuar com a braç intervencionista: “Barcelona no és Cuba o Veneçuela; l’ajuntament no és ningú per dir que es pot fer i que no”.

Sirera demana menys habitatge social

Pel que fa a un altre de les grans lluites de l’alcaldessa Colau, Sirera ha assegurat que la idea d’habitatge social de l’alcaldessa no és tan bona com sembla. Així doncs, el candidat del PP ha recordat que en vuit anys de mandat no hi ha hagut grans canvis en l’habitatge social sinó que “hi ha hagut promeses que no s’han complert”. D’aquesta manera, ha recordat que des del PP volen moure més iniciatives per poder donar habitatges a tothom, però seguint uns requisits. “Tal com està muntat l’ajuntament ara, si okupes un pis de protecció oficial et donen les claus a tu”, ha etzibat el candidat del PP. Per contextualitzar les seves paraules cal explicar que moltes famílies es troben amb la necessitat d’entrar en un lloguer de protecció oficial abans d’aconseguir els requisits necessaris a causa de la gran burocràcia que hi ha.

En el cas de les iniciatives que vol presentar el candidat en termes d’habitatge ha estat molt contundent: “Treure l’obligació que el 30% de l’obra nova estigui dedicada a l’habitatge social”, ha dit Sirera. Segons el que ha explicat el candidat, aquesta mesura no ajuda a les famílies a poder obtenir un habitatge digne sinó que treu oportunitats a les empreses per construir. Tot i això, les dades no acaben de donar suport a la seva postura, ja que l’habitatge social ha provat ser una peça clau en els drets de les persones en situació vulnerable, igual que les ajudes per pagar el lloguer o els pisos de protecció oficial.

La turismofòbia de Colau segons el PP

Un dels principals eixos sobre els quals pivoten les “solucions” de Sirera és el turisme. El candidat ha assegurat que l’actual alcaldessa ha creat una “turismofòbia” que també ha encomanat a altres candidats, com per exemple Xavier Trias -tal com ha dit Sirera-. D’aquesta manera, ha mencionat la taxa als creuers, l’impost turístic, però sobretot a les ganes de Colau de limitar el turisme. “El que jo faré quan sigui alcalde és demostrar als barcelonins que necessitem el turisme”, ha explicat el candidat del PP. En aquest sentit, ha volgut remarcar que el turisme és un motor econòmic molt important per a Barcelona i que “alliberar-se del turisme” -tal com demana l’alcaldessa- “és un error”.

Amb tot, Sirera ha deixat anar totes i cadascuna de les propostes que té per Barcelona, però també ha volgut deixar clara la seva postura, completament contrària a la de tots els seus contrincants. De fet, en última instància ha estat preguntat sobre els pactes que faria en cas de no governar sol, un dubte que ha deixat reflexiu al candidat. “Sem fa molt difícil triar entre susto y muerte“, ha dit Sirera, que ha afegit que no pactaria ni amb Colau ni amb Maragall. També ha guardat un moment per referir-se a Collboni i ha assegurat que “no es pot pactar amb algú que ha format part del problema” i també ha mencionat el seu possible pacte amb Trias, però ha dit que “ja no és el candidat que ell coneixia”. En definitiva, Sirera ha fet un repàs de tot el que faria si guanyés, però també ha deixat molt clar que aquest no és l’objectiu, ja que segons el candidat del PP ell vol aconseguir més regidors per “ser alcalde d’aquí a quatre anys”.