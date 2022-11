Campuzano aposta per la renda garantida per respondre a la crisi social

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha assegurat aquest divendres que el departament disposa d’instruments per respondre a l’actual crisi social, com la renda garantida de ciutadania (RGC), i ha defensat el seu desplegament a més persones que necessitin aquesta mesura.

“Hem de ser capaços en les pròximes setmanes que la Renda Garantida compleixi amb la seva funció d’última xarxa de cobertura d’ingressos mínims per a moltes famílies”, ha dit el conseller durant la seva visita al centre humanitari de Creu Vermella Catalunya, a Sant Martí de Tous (Barcelona).

Data de publicació: divendres 04 de novembre del 2022, 18:21 Autor: Laura Busquets

Agraeix la tasca de Creu Roja

També ha apostat per treballar de manera eficaç en la coordinació de la RGC amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV), així com per complir amb els compromisos adquirits en matèria de pobresa energètica que, al seu parer, són encara més rellevants en el context actual.

Sobre la seva visita al centre de Creu Roja, el titular de Drets Socials ha remarcat l'”acció capital” que realitza l’entitat per a combatre l’exclusió així com l’estreta relació que té amb el seu departament. La Conselleria té entre les seves prioritats fer “d’escut social” contra la pobresa i el greuge que suposen la crisi energètica, l’encariment de productes bàsics i de l’habitatge per a les persones vulnerables.

Apel·la a la corresponsabilitat ciutadana per fer front a la crisi

El conseller també ha fet una crida a la corresponsabilitat entre ciutadans, empreses i administracions per fer front a un hivern que es preveu “complicat”. El nou responsable de Drets Socials també ha fet una crida a “implicar-se” en el suport de les entitats dels tercer sector. “El Govern activarà les polítiques públiques que correspongui, però també hi ha una corresponsabilitat per intentar pal·liar les conseqüències d’aquesta situació”, ha assegurat Campuzano.