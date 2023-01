La Cambra descarta que Catalunya entri de nou en recessió

L’economia catalana no entrarà en recessió, però es confirma el seu alentiment. Així ho han explicat aquest dimarts al matí el cap del gabinet d’estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira i la presidenta de l’entitat, Mònica Roca. Gràcies al dinamisme del mercat laboral, el consum de les llars i la intensa recuperació del turisme estranger han fet que Catalunya se salvi d’una forta caiguda del seu PIB, que ha augmentat al voltant d’un 5,0% aquest 2022, segons les dades que ha presentat l’organització en el seu Informe d’anàlisi de conjuntura i previsions del quart trimestre del 2022. “Destaquem la resiliència catalana i esperem que el 2023 pugui està mercat per la recuperació” ha dit Roca, qui ha destacat, però, que “l’augment de la inflació encara continua sent un dels riscos per l’economia catalana el 2023”. A més, pel que fa enguany, l’entitat preveu que l’economia catalana creixi un 1,8% i recuperi els nivells d’activitat previs a la Covid-19.

Segons l’informe elaborat per la Cambra i l’equip d’AQR-Lab de la UB, l’any 2022 l’economia catalana s’ha mostrat resilient davant un context fortament condicionat per la crisi energètica. En aquest sentit, les dades avançades del PIB el situen en un augment del 5%, però l’evolució de l’activitat ha anat de més a menys al llarg de l’any. Rovira ha assegurat que aquest procés de desacceleració “tindria continuïtat el primer trimestre del 2023, marcat per una inflació encara elevada”. D’aquesta manera, la Cambra de Comerç constata que el principal risc del 2023 és la inflació, perquè tot i que l’increment dels preus s’ha moderat els darrers mesos, la tendència creixent de la inflació subjacent (exclou l’energia i els aliments no elaborats) suposa un risc per a la recuperació.

Tot i que la inflació general hauria de continuar desaccelerant-se a causa de la contribució negativa dels preus energètics -que han deixat de ser el principal motiu de l’augment de preus-, les empreses podrien seguir repercutint l’augment dels costos als preus finals de venda els pròxims mesos, és a dir, l’encariment de la producció acaba repercutint en el preu del que consumim. Segons ha explicat Rovira, el percentatge de l’empresariat català que sosté que incrementarà els seus preus de venda el primer trimestre del 2023 ha augmentat. En el cas que aquesta tendència es mantingui en el temps podria repercutir en un augment de preus molt més prolongat del que s’esperava, segons les estadístiques de l’informe de la Cambra.

El dinamisme laboral amb salaris per sota la inflació

Un dels principals factors de suport al creixement del PIB català l’any 2022 ha estat el dinamisme del mercat laboral. No obstant això, l’impacte de la crisi energètica sobre la creació d’ocupació va començar a notar-se a partir de la segona meitat de l’any, amb un clar alentiment de l’augment de l’afiliació. Tot i això, Rovira també ha comentat que en el quart trimestre de l’any ha disminuït l’ocupació en comparació al tercer trimestre, unes dades que segons l’organització no són extremadament alarmants ja que -en paraules de cap del gabinet d’estudis de l’entitat- “de manera històrica el quart trimestre de cada anys sempre és pitjor que el tercer”. Tot i això, els salaris no es troben equiparats a les noves condicions de vida de Catalunya, és a dir, encara hi ha uns sous per sota l’increment de la inflació. Aquesta ha estat una tendència que ha marcat el 2022, el que provoca molta incertesa davant de l’increment de preus.

La cultura de l’estalvi i el consum a les llars

Tot i que la inflació hauria de continuar moderant-se els propers mesos, l’increment dels preus segueix sent elevat, un fet que debilitarà el consum de les llars. Així doncs, l’informe de la Cambra afirma que l’estalvi de les llars es reduirà dràsticament en comparació al 2021. En termes generals, el cap del gabinet d’estudis de l’organització ha assegurat que els consumidors voldran mantenir el consum provat i amb la pèrdua de capacitat adquisitiva -salaris per sota la pujada de la inflació- l’estalvi a les cases serà menor. “La taxa d’estalvi no només es normalitzarà sinó que anirà baixat perquè les persones busquen mantenir el seu consum” ha dit Rovira, que també ha afegit que “els preus pugen i el nivell de vida estàndard s’encareix”.

Les previsions de l’economia catalana

La desacceleració del ritme de creixement tindria continuïtat el primer trimestre del 2023 (avenç previst del 2,3% interanual, dues dècimes menys que el 2,5% estimat per al quart trimestre del 2022), a causa d’una contribució positiva més moderada del consum privat i del turisme estranger. Per al conjunt de l’any, la previsió és que l’economia catalana creixi un 1,8% i recuperi els nivells d’activitat previs a la Covid-19 a finals del 2023, malgrat que la inflació anual continuarà elevada (4,3%). Segons ha afirmat Rovira i ha recalcat la presidenta de la Cambra, cal destacar que, tot i la moderació del creixement, Catalunya seguirà creant ocupació (1,5% el 2023), el que permetrà reduir la taxa d’atur fins al 9,1%, quatre dècimes menys que el 2022.

Tot i això, el major risc -que ha marcat el 2022 i s’estendrà al 2023- és l’enquistament de la inflació. En aquest sentit, l’impacte dels tipus d’interès faran que el sector immobiliari i el de la construcció siguin els més perjudicats, és a dir, la venda d’immobles acabarà molt afectada per les repercussions de l’augment dels preus en la capacitat adquisitiva dels consumidors. No obstant això,la Cambra es mostra esperançada i preveu un any estable, marcat per la normalització dels preus de l’energia a futur i l’absència d’una espiral entre preus i salaris. A més, Rovira també ha assegurat que si la tendència continua sent l’esperada, “veurem una reducció dels preus dels aliments a mitjans del 2023”.