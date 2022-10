La Cambra apunta a l’estancament econòmic, però sense arribar a la recessió

Tots els actors econòmics i socials coincideixen, l’economia catalana, i l’europea, patirà una forta desacceleració els pròxims mesos a causa de la persistència de la inflació i els encara elevats preus de l’energia. En aquest diagnòstic coincideix la Cambra de Comerç de Barcelona, que aquest dijous ha presentat el seu informe de conjectura econòmica del tercer trimestre. En l’informe, la corporació constata que durant la primera meitat del 2022 l’economia catalana s’ha mostrat resilient malgrat un context econòmic cada cop més advers amb l’agreujament de la crisi energètica, provocada, en gran part per l’esclat de la guerra a Ucraïna i les posteriors sancions a Rússia. Tot i aquestes bones notícies, la conjuntura econòmica del país mostra una clara moderació d’alguns indicadors d’activitat durant el tercer trimestre que si ho ajuntem amb el deteriorament de les perspectives empresarials de cara a l’últim quart de l’any fan pensar que Catalunya pot entrar en una fase d’alentiment de l’activitat econòmica, però sense entrar en la recessió, només una fase d’estancament.

Tot i el risc d’estancament de l’activitat, cal apuntar que des de la Cambra apunten a un molt bon creixement de l’economia aquest 2022. Els principals factors de suport d’aquest bon comportament econòmic seran la forta creació d’ocupació, que està aconseguint mantenir el ritme del consum tot i la pèrdua de poder adquisitiu, i l’elevada afluència de turisme estranger, segons han explicat la presidenta de la Cambra, Mònica Roca i Aparici, i el cap del gabinet d’estudis econòmics de la corporació, Joan Ramon Rovira. Pel que fa al comportament del mercat de treball, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social el setembre de 2022 va ser un 3,9% superior al mateix mes del 2021, tot i això, cal apuntar que en els últims mesos ja es comença a observar una moderació de les taxes de creixement d’ocupació, fet que també està contribuint a alentir el consum privat. Pel que fa al turisme estranger, la temporada estiuenca ha estat molt positiva a Catalunya.

La inflació, clau en la desacceleració

Un dels factors més a tenir en compte de cara a l’activitat econòmica dels pròxims mesos serà la inflació, que actualment es troba desbocada a Catalunya. Un dels punts claus per poder rebaixar-la serà la política monetària del Banc Central Europeu, que actualment està intentant prevenir que la crisi d’oferta que pateix Europa a escala energètica no acabi esdevenint estructural, segons ha explicat Rovira. L’altre factor que es busca amb la pujada de tipus és, segons la Cambra, evitar que es creï una espiral preus-salaris. PEr una banda refredant l’economia aconseguint que una part de la demanda baixi i, per tant, es redueixi la inflació importada a causa dels preus energètics. L’altre via per no entrar en aquesta espiral és crear un escenari en el qual ni empreses ni treballadors tinguin molta força negociadora aconseguint que les empreses fixin preus més baixos i baixin les peticions de grans salaris.

Aquí, però entra un altre conflicte, que és la pèrdua de poder adquisitiu per part dels treballadors. En aquest punt tant Roca com Rovira han assegurat que la millor solució és pactar augments salarials superiors a la inflació a mitjà termini per acabar convergint, un altre cop, els salaris amb la inflació al mateix nivell que abans d’aquesta crisi inflacionària. En aquest punt, Roca ha insistit que els que més han d’augmentar són els salaris baixos.

Un 2023 complicat

Amb tot, la Cambra de Barcelona considera que el 2023 serà un any complicat per a l’economia catalana, però hi ha factors que conviden a l’optimisme en el mitjà termini. En primer lloc, que Catalunya no es troba en aquesta espiral de preus i salaris i, per tant, un cop superats els factors conjunturals que impulsen a l’alça la inflació, l’augment dels preus s’hauria de moderar gradualment. El segon lloc, la corporació considera que tot i l’escenari advers, es preveu un descens de la taxa d’atur a Catalunya l’any 2023. El motiu és que la introducció dels ERTO ha tingut un impacte positiu destacable sobre el funcionament mercat de treball, permetent a les empreses ajustar de forma temporal la seva demanda de treball en etapes d’estancament o recessió. Així, es preveu una moderació del creixement de les hores treballades el 2023, però sense un augment significatiu del nombre d’aturats.

En resum, les previsions de la Cambra contemplen que Catalunya registrarà un creixement sòlid el 2022, gràcies al dinamisme del mercat de treball, el consum privat i el turisme estranger. No obstant això, l’augment més intens del previst de la inflació per al 2023, que marcarà un 5,2% de mitjana, ha provocat una forta revisió a la baixa del creixement de l’economia catalana. En concret, les previsions actuals situen el creixement del PIB català en l’1,6% el 2023, un punt percentual menys que en l’anterior informe de conjuntura. El motiu essencial que explicaria la moderació del ritme d’activitat prevista per al 2023 és l’augment més agressiu dels tipus d’interès per contenir la inflació, fet que tindrà un impacte negatiu sobre el consum de les llars i la inversió. Addicionalment, l’empitjorament de les perspectives mundials provocaran una menor afluència de turisme estranger i un creixement més modest de les exportacions de béns.