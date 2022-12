Calviño diu que la CNMC “vigilarà que es compleixi amb la rebaixa de l’IVA”

Les mesures anticrisi que va posar en marxa el dimarts el govern espanyol es faran efectives a partir de l’entrada del nou any 2023. Entre els canvis mencionats hi ha la rebaixa de l’IVA d’alguns aliments de primera necessitat, així com les fruites i verdures, però sense tenir en compte el peix o la carn. La Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) serà l’organisme encarregat de vigilar que els distribuïdors compleixen amb aquestes mesures, tal com ha explicat la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, qui ha remarcat que el decret de mesures anticrisi recull “l’obligació” de “repercutir de manera positiva” la reducció fiscal en els consumidors. “Estarem molt vigilants”, ha dit en una entrevista a TVE, aquest dimecres.

Una dona comprant en un supermercat de Barcelona / ACN

En concret, el decret publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), fixa que la rebaixa ha de “beneficiar íntegrament el consumidor” sense que aquest import “pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial”. Calviñoha afirmat que la rebaixa de l’IVA podria retirar-se abans de sis mesos en cas que “la inflació baixi més de pressa del que s’està preveient”. Si l’IPC subjacent baixa del 5,5%, la mesura es revertiria abans. Tot i això, la ministra també ha recordat que l'”obligació” de complir amb la normativa va lligada al benestar de les llars de l’estat espanyol, que continuen patint els efectes de la crisi i de la inflació.

Ajudes a famílies vulnerables

En la mateixa línia que la rebaixa de l’IVA, el govern espanyol també ha aprovat mesures per ajudar a les famílies amb més dificultats per arribar a final de mes. La principal iniciativa és un xec de 200 euros per a llars vulnerables, és a dir, amb rendes de menys de 27.000 euros anuals i un patrimoni no superior a 75.000 euros -sense incloure la seva residència habitual-. Tot i això, aquesta mesura exclou alguns grups de persones que, tot i complir els requisits, ja són beneficiaris de la revalorització de pensions o de l’augment de pensions no contributives.