CaixaBank és l’arrendador privat més gran de Catalunya

CaixaBank és el segon arrendador més gran de Catalunya, així ho revela una investigació de la Fundació Civio amb dades cedides per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) a través d’una petició de transparència. Segons la informació el primer gran arrendador de Catalunya és la Generalitat, que gestiona un parc públic de 10.731 immobles, seguit per CaixaBank amb un total de 5.064 habitatges a través de sis societats.

L’informe mostra com actualment a Catalunya hi ha un total de 321 empreses o entitats que són propietàries directes de més de 50 habitatges llogats i que depenen de 286 grans corporacions o administracions públiques. Aquestes més de 300 empreses sumen entre totes un total de 69.910 habitatges llogats, que suposen el 9,6% dels 728.142 habitatges llogats en tot el país.

Si mirem només els tenidors privats, trobem que qui encapçala el rànquing és Caixabank, seguit de Cerberus i Blackstone amb 4.809 i 2.590 habitatges respectivament. Ara bé, entre el banc i els dos fons voltor hi trobem un altre actor important, l’Ajuntament de Barcelona. Actualment, el consistori dirigit per Jaume Collboni, és la tercera entitat amb més pisos llogats de tot el país amb un parc de 4.809 habitatges, a les quals se sumen altres 570 propietats d’entitats dependents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Presència de fons d’inversió

De les prop d’aquests 70.000 habitatges llogats que estan en mans d’aquests megatenidors, 18.797 són propietat d’entitats financeres, i, d’aquestes, 6.600 són de fons d’inversió. Per a més inri, la immensa majoria d’aquests fons d’inversió són estrangers, com per exemple Cerberus, Blackstone, Goldman Sachs, TPG o Lone Star. De fet, només hi ha un únic fons que no té seu la seva seu als Estats Units que, Adequita Capital, que la té al Regne Unit que té en llogar 142 habitatges.

El líder d’aquesta categoria és Cerberus, un fons voltor que arrenda 2.877 habitatges llogats a tota Catalunya. La majoria d’aquests habitatges es lloguen a través de la societat Divarian Propietat, una empresa que el fons d’inversió va crear amb BBVA el 2018. La resta de pisos els lloga a través de dues societats, Promontoria i Haya Real Estigues, de les quals figura com a conseller José María Aznar Botella, que és el fill de José María Aznar i Ana Botella.

En segona posició troben un segon fons voltor, Blackstone, que té llogats 2.590 habitatges al país. La majoria de les propietats es gestionen a través d’Albirana Properties Somici, una societat creada el 2014 per aglutinar els actius que va comprar a CaixaCatalunya i que depèn d’una altra societat amb seu a Luxemburg.

A la llista també hi figuren cognoms il·lustres

Més enllà de les grans empreses com CaixaBank o Cerverus, en aquest particular rànquing també hi podem trobar grans cognoms de la burgesia catalana, ja que quasi el 41% dels habitatges en qüestió són de grans empreses immobiliàries catalanes. Un dels exemples és la companyia Cevasa, controlada per la família Vaque, Immuebles en Renda, presidida per José Suñer-Humet, exdirectiu de l’Espanyol, o Núñez i Navarro.

També hi podem trobar famílies conegudes en altres sectors, com els germans Gallardo, propietaris de la farmacèutica Almirall, Jordi Xiol, empresari del sector farmacèutic i d’assegurances, la família Tous o els Sans Domènech, hereus del fundador de Banderer o la família Lao, fundadora de la de l’empresa de casinos Cirsa. Son alguns dels exemples de grans famílies catalanes que gestionen un gran patrimoni immobiliari al nostre país, de fet els germans Gallardo i membres de la família Lao apareixen entre les 100 majors fortunes de tot l’Estat, en part gràcies a aquestes propietats.