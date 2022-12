L’energia fa caure els preus industrials per segon mes consecutiu

Els preus industrials encadenen el tercer mes consecutiu de moderació a l’Estat. La contracció sostinguda dels costos energètics ha alentit l’encariment dels productes de les empreses electrointensives, la majoria d’elles en el sector productiu. Així, després d’un setembre estable -amb una variació de preus nul·la respecte de l’agost-, els preus industrials han mostrat dos descensos consecutius, d’un 2,3% a l’octubre i d’un 2,2% al novembre.

L’acumulació de dos períodes d’abaratiment industrial marca, per primer cop en prop de dos anys, una tendència descendent. Es trenca així una ratxa de 18 mesos consecutius d’encariment dels béns del sector secundari, des de la darrera contracció al febrer del 2021. La tendència coincideix amb el progressiu encariment dels preus energètics, que s’acumulen des d’abans de la guerra a Ucraïna.

Per sobre del 2021

L’encariment interanual continua, a més, en tendència descendent. Així, la taxa de creixement interanual dels preus dels productes industrials es va desplomar al novembre fins al 20,7% -és a dir, van ser un 20,7% més cars que un any abans-, una reculada de més de 20 punts des del sostre que van tocar el passat mes d’agost, quan la variació a dotze mesos es va disparar fins al 41,2%.

La Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto / EP

Són, de fet, els productes energètics els que marquen la tendència de la resta de la producció industrial. La producció de gas, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, lidera l’abaratiment d’un sector que ha retrocedit en termes de preus un 6,4% en comparació amb l’octubre. Si s’observa la comparativa interanual, la situació és similar: si bé l’energia continua sent més molt més cara que a finals del 2021, la variació interanual s’ha reduït fins al 38,6%, uns dotze punts menys que ara fa un mes, quan s’elevava per sobre dels 50 punts.

Diversitat en els béns

En la línia de la davallada dels preus energètics, els béns intermitjos conserven la tendència a la baixa dels darrers períodes. La moderació energètica, però, encara no ha arribat del tot a les fàbriques: la moderació interanual ha estat només de dos punts, fins al 13,2%; mentre que la caiguda de preus mes a mes ha quedat per sota de l’1%. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el sector del metall ha estat el principal motor de la reducció de costos, acompanyat de la química bàsica, el cautxú i els plàstics.

El consum final encara no nota l’alentiment dels costos energètics. En un camí ja marcat pel darrer estudi dels preus del consum, l’estable encariment dels productes alimentaris manté els costos per al comprador en tendència alcista tant interanual com intermensual. Així, en comparació amb l’octubre, el grup dels béns de consum no durador es va encarir en un 0,9%, principalment pels preus d’elaboració de productes làctics, que lideren la pujada de l’alimentació. Amb tot, el menjar és al novembre un 14,5% més car dotze mesos abans, una taxa tres dècimes més alta que la del mes anterior.