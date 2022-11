Brussel·les limita finalment el preu del gas: 275 euros per MWh

Finalment, la Comissió Europea ha proposat fixar un topall de 275 euros el megawatt hora (MWh) al preu de les compres de gas dins de la UE. Aquest nou mecanisme, segons ha informat la Comissió aquest dimarts, s’activarà automàticament davant excepcionals pujades de preus i limitarà, a un mes vista, les transaccions dins del mercat regulat. Ara bé, des de l’executiu europeu ha inclòs dins de la mesura un fre d’emergència per posar en suspens el mecanisme en cas que pertorbi greument els mercats.

Aquest mecanisme de correcció dels preus del gas europeu del mercat establirà el topall amb un mes d’antelació als productes del mercat de futurs holandès TTF, que s’utilitza com a índex de referència per al preu del gas a Europa. A més, aquest topall s’activarà sempre que compleixi dues condicions. En primer lloc, la base del preu neerlandès haurà de superar els 275 euros per MWh i, alhora, que la pujada de preus no es correspongui amb un increment similar en el mercat mundial, amb el qual s’haurà de donar una diferència de 58 euros o més respecte a la mitjana global durant dues setmanes. Així ho ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa la comissària europea d’Energia, Kadri Simson, que també ha avisat que aquesta nova mesura no inclou als mercats no regulats (OTC), ja que Brussel·les considera que no pot ser monitorat d’una forma efectiva al mateix temps que pretén que aquests funcionin com a “vàlvula de seguretat” per a garantir el subministrament.

La Comissió Europea finalment ha optat per limitar el preu del gas després que diversos països, entre ells Espanya, hagi reclamat en diverses ocasions activar un mecanisme per delimitar la volatilitat del mercat després del pic de 349 euros el megawatt hora que va assolir el TTF el passat mes d’agost. En aquella ocasió l’índex del preu del gas va patir una “excepcional pujada” que ja s’esmentava com a episodi de referència en el primer esquema proposat per Brussel·les.

La mesura no està aprovada encara

A part de tot això, també cal apuntar que aquest nou límit de preus es desactivarà automàticament si una revisió mensual mostra que ja no es donen les condicions per a la seva aplicació. No obstant això, Simson ha recordat que aquest topall als preus està subjecte a un debat entre els estats membre i ha incidit que no funcionarà com una “bala de plata”, sinó com un mecanisme de correcció que permeti regular el mercat en episodis d’una pujada excepcional i excessiva.

Profundes diferències a Europa

Tot i que la comissió hagi proposat aquest nou topall al gas, cal recordar que les diferents realitats dels països europeus provoquen una gran divisió interna en aquest afer. De fet, els ministres d’Energia de la Unió Europea van tancar l’última reunió sense poder arribar a cap acord amb Alemanya i els Països Baixos com a grans detractors del mecanisme. Alhora, aquesta mateixa setmana els ministres europeus es tornaran a reunir per acordar definitivament les mesures que ha proposat aquest dimarts la Comissió.

En aquesta última reunió, els estats ja van rebutjar aplicar a tot el continent el mateix mecanisme que ja s’aplica a Espanya i Portugal. Alemanya i Països Baixos van assegurar que temen que l’excepció ibèrica pugui expulsar certs productors de mercat i redundar en la dificultat de compra.