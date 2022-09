Brussel·les acorda limitar el preu de l’electricitat i reduir-ne la demanda

La limitació del preu de l’energia és una proposta que ja s’havia sospesat dins la Unió Europea després d’aprovar la limitació de preu del gas. En aquesta mateixa línia, els ministres d’Energia de la UE han tancat aquest divendres un acord polític sobre les mesures d’emergència per intervenir el mercat elèctric comunitari. De fet, la proposta ja va ser presentada per 13 dels 27 països -entre els quals hi havia l’estat espanyol-. En concret, s’ha aprovat que es limiti el preu de l’electricitat a 180 euros/MWh per a les productores on el preu de l’electricitat és més alt que el del gas. D’altra banda, també s’ha pactat reduir la demanda un 5% en hores puntes i una nova taxa a les empreses de combustibles fòssils. Les mesures, que seran formalment adoptades per procediment escrit la setmana vinent, no entraran en vigor fins a l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

La reunió dels titulars d’Energia dels 27 països ha durat poc més d’una hora. Una trobada que ha acabat amb noves mesures d’emergència per combatre la crisi energètica que es viu a tot Europa. De fet, els ministres d’Energia han subscrit la proposta de Brussel·les de fixar una reducció obligatòria del 5% de consum de l’electricitat en la franges horàries puntes i una disminució del 10% de la demanda d’electricitat fins a finals de març del 2023.

⚡️ #TTE Energy | DEAL!👏 Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) September 30, 2022

D’altra banda, s’ha aprovat la limitació del preu de l’electricitat als 180 Euros/MWh. Aquesta mesura, segons ha afirmat la Unió Europa, servirà per abaixar el preu que paga el consumidor i reduirà els beneficis de les elèctriques que venen energia per sobre d’aquest topall. Tot i això, segons afirma el comunicat que ha fet públic la Unió Europea aquesta mesura, inclou la possibilitat que a nivell nacional es puguin aprovar certes diferències, com per exemple establir un límit d’ingressos més alt, mesures d’ús que limitin encara més els ingressos del mercat, diferenciïn entre tecnologies, i aplicar límits als ingressos del mercat d’altres actors, inclosos els comerciants, entre altres coses.

Un acord de “solidaritat”

Durant la reunió s’ha parlat de “solidaritat”, el que s’ha traduït amb una nova taxa a les intermediàries de combustibles fòssils, com per exemple les petrolieres. Els Estats membres també han acordat establir una contribució temporal obligatòria de “solidaritat” en els beneficis de les empreses actives en els sectors del cru, el gas natural, el carbó i la refineria. La contribució solidària es calcularia sobre els beneficis que estan aconseguint les empreses davant la pujada de preus.

La contribució solidària s’aplicarà juntament amb els impostos i gravàmens regulars aplicables en els estats de la Unió Europea. Segons el document aprovat, els Estats membres poden mantenir mesures nacionals equivalents a aquestes mesures de solidaritat sempre que siguin compatibles amb els objectius del Reglament i generin beneficis comparables en certa manera. També s’ha estipulat que la contribució que es recapti d’aquesta nova taxa servirà per proporcionar l’ajuda financera necessària a les llars i les empreses del país. Una mesura més, doncs, que hauria d’ajudar a mitigar els efectes de la pujada de preus de l’electricitat, segons ha declarat Brussel·les.