Brussel·les planteja ampliar l’excepció ibèrica a la resta de la UE

La Comissió Europea ha posat sobre la taula una ampliació a gran escala de l’excepció ibèrica. El mecanisme de control de preus, que topa a Espanya i Portugal el preu de l’electricitat generada per gas a uns 60 euros per Mwh, s’estendria a la resta dels països del continent, això sí, amb un límit molt més lax. Segons un document de treball distribuït per la CE en el marc de les negociacions per a les intervencions del mercat europeu de l’energia, el sostre de preu del gas a la Unió rondaria els 120 euros el Mwh.

Segons les dades del govern espanyol, aquesta mesura ha permès als consumidors de l’Estat estalviar prop de 3.000 milions d’euros en els darrers mesos. Tot i que el topall seria substancialment més alt, la Comissió calcula que, en cas de prosperar la mesura, reduiria la despesa dels europeus en uns 13.000 milions d’euros. Aquest límit de preus s’afegiria així al topall inframarginal –és a dir, al de la generació per energies més barates que el gas– que ajudaria a contraure el cost energètic en uns 70.000 milions d’euros en el conjunt de la UE.

Tornar al 2%

L’objectiu de tot plegat, segons les autoritats europees, és contribuir a la reducció de la inflació. Després del rècord històric a la Unió assolit a l’agost, amb un índex de preus de consum superior al 9,8% –i amb l’energia encara al centre de l’espiral inflacionista– Europa s’ha avingut a prendre les regnes del mercat energètic. Tot i això, encara no es planteja el canvi de model de càlcul pel qual la darrera energia a entrar el pool, el gas, marca el preu del conjunt de la generació.

Tot i els “efectes beneficiosos” en el control de la inflació que una mesura així pot generar, Europa alerta també contra un “augment en el consum del gas” marcat per la reducció dels preus. Una acceleració en les compres de GN aniria en contra, reitera la CE, de l’estratègia d’independència energètica de Rússia. A aquest recel respon l’elevat topall proposat per la Comissió: “un preu màxim prou alt perquè l’energia a gas no es torni més atractiva”, apunta Brussel·les.

Suport espanyol

El document amb la proposta ja es discuteix a la reunió de ministres d’Energia que la Unió Europea està celebrant a Luxemburg. A la seva arribada a la trobada, la vicepresidenta tercera i ministra espanyola de Transició Ecològica Teresa Ribera ha ofert el seu suport a l’extensió de l’excepció ibèrica a la resta d’estats membres. Ribera entén que la mesura es dirigeix especialment a aquells països que “se senten desprotegits” en la lluita contra la inflació.