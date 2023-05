Brufau (Repsol) alerta de la subordinació econòmica d’Europa

El president de Repsol, el català Antoni Brufau, ha alertat en la darrera junta general d’accionistes de la companyia petroliera que “Europa no va en la direcció correcta” en el seu full de ruta industrial i productiu. Segons l’empresari, els Estats Units i la Xina han esdevingut “els dos grans eixos econòmics i industrials potents”, especialment a la sortida de la pandèmia, mentre que la Unió corre el risc de ser sobrepassada per altres actors en la pugna per “l’hegemonia mundial”. “Existeix el risc que Europa quedi en una cantonada, que sigui un subcontinent occidental d’una component més gran que seria Euràsia”.

En resposta principalment a l’evolució exterior de l’economia xinesa, Brufau acusa les institucions europees d’haver marcat “un camí per ordenar i regular el ciutadà, sense pensar a la indústria”. En front de les actuacions de Brussel·les, el president de Repsol lloa la postura de Washington, que mitjançant la famosa Inflation Reduction Act del president Joe Biden aposta per “reindustrialitzar l’economia” mitjançant incentius especialitzats i concentrats a les empreses amb més capacitat. En aquest sentit, etziba el directiu, les institucions comunitàries “han d’entendre que la transició energètica o serveix per enfortir el sistema tecnològic i el teixit industrial o es converteix en una plataforma extractiva de recursos públics per augmentar les bases tecnològiques d’altres països”.

Imatge d’un complex petroquímic / EP

Alternatives industrials

Donat el possible endarreriment europeu pel que fa a la posició dels països membres com a actors rellevants del tauler geoeconòmic, Brufau afanya els governants a “entomar noves i diferents estratègies energètiques”. Un planejament diferencial, assegura el president, permetria que Europa construís un “paper industrial en el context mundial” per limitar la dependència d’actors exteriors, com la mateixa Xina. La manca d’autonomia estratègica en aquest sentit, lamenta, és “brutal i un problema”. “Les decisions que prenguin els polítics europeus no seran neutres per al futur del continent”, continua.

No tot és electricitat

Des de la multinacional petroliera asseguren que la identificació directa entre transició energètica i electrificació és un error, en el sentit que genera una “negació de totes aquelles formes de mobilitat” diferents de l’electricitat, com ara els combustibles renovables o l’hidrogen verd. Una transició completa a una xarxa elèctrica, apunta, està “pensada per al centre i el nord d’Europa”, països amb alta càrrega industrial, si bé no pensa en “el 70% dels ciutadans del planeta que necessiten desenvolupar-se i prioritàriament tenen uns altres objectius que no són la descarbonització”. De fet, els mateixos membres de la Unió han renunciat al seu desenvolupament industrial a la cerca de la transició ecològica. “La pèrdua de teixit industrial ens fa perdre competitivitat a la societat europea”, alerta el directiu. “No és casualitat que ja faci 15 o 20 anys que Europa no aconsegueix l’objectiu del pes del PIB industrial sobre el total del 20%; ens trobem al 16 i en caiguda”.