La benzina i els aliments desplomen la inflació fins al 3,2%

L’IPC recupera durant el mes de maig la tendència descendent que imperava d’ençà del passat estiu. Segons les dades avançades per l’Institut Nacional d’Estadística, els preus al consum se situarien durant el cinquè mes de l’any en el 3,2%, un retrocés de nou dècimes respecte del 4,1% assolit a l’abril. En cas de confirmar-se l’estimació de l’Institut, la del maig seria la dada d’inflació més baixa des del juliol del 2021, a l’inici de l’espiral inflacionista, quan l’índex es va quedar en el 2,9%; i comença a apropar la referència de preus a l’ancoratge objectiu del Banc Central Europeu del 2%.

La nova caiguda dels preus al consum confirma la hipòtesi de la ministra d’Afers Econòmics del govern espanyol Nadia Calviño, que assegurava que el repunt de vuit dècimes de l’abril responia a “efectes de base”: l’inici de l’aplicació de mesures per a la contenció del preu de l’energia i la implementació del bonus de 20 cèntims al litre de benzina i dièsel just un any abans van distorsionar la imatge dels preus a l’Estat. L’IPC harmonitzat conté encara més els costos, amb una davallada que el deixa en el 2,9%.

Una benzinera Repsol / EP

Preus a Europa

D’aquesta manera, Calviño celebra “l’eficàcia de les mesures” de l’executiu dirigit per Pedro Sánchez a l’hora d’enfrontar la crisi de preus. La dada del maig confirma que l’Estat espanyol -i Catalunya, que a l’espera de les dades definitives de l’INE sol anar avançada en la contenció de les dades inflacionistes- és ja “un dels països amb la inflació més baixa de la Unió Europea”. Sense anar més lluny, mercats similars a la Unió es queden diversos punts per sobre de l’índex espanyol de preus. Les alces generalitzades de l’abril van deixar l’IPC francès fregant el 6%; i l’alemany, en una economia molt més afectada per l’erosió dels darrers anys, per sobre del 7%.

La subjacent encadena caigudes

Per la seva banda, la inflació subjacent se situa en el 6,1%, cinc dècimes per sota de la de l’abril, i encadena ja dos mesos de descensos. D’aquesta manera, la inflació sense aliments no elaborats ni energia comença a moderar-se després d’haver assolit pics d’entre el 7,5 i el 7,6%, més de quatre punts per sobre de l’índex general. La primavera, així, comença a allunyar els possibles efectes de segona onada en la crisi de preus, si bé l’IPC roman més d’un punt per sobre dels objectius dels reguladors internacionals.