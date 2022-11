El BCE prepara una nova pujada de tipus però allunya els 75 punts bàsics

El Banc Central Europeu prepara una nova pujada de tipus d’interès per al desembre. L’economista en cap de l’ens monetari continental, l’irlandès Philip Lane, ha anunciat que la pròxima reunió de política monetària deixarà un nou enduriment de l’accés al crèdit a la Unió, si bé serà menys intensa que les dues anteriors.

“Al desembre farem una nova pujada”, ha confirmat Lane al mitjà Market News. Tot i això, el consens a la direcció del Banc Central ja no acompanya del tot les restriccions agressives al capital a la Unió. Després de diverses advertències del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial contra polítiques “excessivament restrictives”, el govern monetari europeu ja no assoleix “una plataforma suficient per considerar un augment de 75 punts bàsics”.

Tot i que el nivell de tipus d’interès “encara està per sota” de les necessitats de l’economia continental, les anteriors pujades i la pressió que ja exerceixen sobre l’entorn monetari de la Unió “canvien els pros i els contres” dels nous increments. “Com més gran sigui la taxa d’interès, més petita serà l’escletxa restant; com més hàgim fet, menys haurem de fer”, confirma l’executiu del BCE.

L’economista en cap del BCE, l’irlandès Philip Lane / EP

Control de la inflació

Com ha reiterat la presidenta del BCE Christine Lagarde després de les successives reunions bimensuals de política monetària de l’entitat, les decisions de control del preu del crèdit es prendrien “mes a mes, segons el context macroeconòmic”. Així, Lane ha insistit a tenir en compte les darreres dades d’inflació, que a la zona euro encara estan per sobre dels 10 punts, per prendre una decisió definitiva al desembre.

Caiguda del balanç

Segons apunta Lane, el dotzè mes de l’any “ja s’haurà fet molt de progrés” en el control de preus; com també serà el cas amb l’ajustament quantitatiu; és a dir, amb la reducció del balanç de passiu europeu del BCE. Segons ha explicat l’economista, a la mateixa reunió de política monetària del desembre l’ens monetari prepara un full de ruta per reduir la cartera de bons europeus adquirits sota el programa de compra d’actius. Ambdues estratègies, afegeix l’economista, no estan necessàriament connectades. “Hauria de ser molt més mecànic”, conclou.