El BCE torna a apujar els tipus 75 punts fins al nivell més alt des de 2009

Cap sorpresa a Frankfurt. El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) continua amb la seva estratègia per frenar la inflació i ho ha fet amb tercera pujada dels tipus d’interès en tres mesos. En aquest cas ha calcat la fórmula del setembre i ha elevat els tipus en 75 punts bàsics, assolint el nivell més alt des del 2009, el 2%. Alhora, la taxa de dipòsit assoleix l’1,50% i la de facilitat de préstec, el 2,25%. Durant la roda de premsa posterior a l’anunci, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha repetit el que sembla ser el nou mantra del regulador: “Anirem reunió a reunió” a l’hora de decidir si segueixen apujant els tipus. Per ara, Europa els mantindrà al 2% fins, com a mínim, el pròxim 15 de desembre, tot i que la presidenta ja ha avisat que encara no han acabat la seva lluita contra la inflació, encara que sí que s’ha cobert bona part del terreny, fet que sembla indicar que hi haurà una quarta pujada de tipus consecutiva.

En un comunicat, el BCE ha subratllat que amb aquesta nova pujada dels tipus ha aconseguit “un avanç considerable en la reversió de l’orientació acomodatícia de la política monetària”, ara bé, també subratlla que encara preveu continuar pujant els tipus per a retornar la inflació a l’objectiu del 2%, fet que confirma el que ja va anunciar Christine Lagarde fa un mes. I és que, segons apunten, la inflació a Europa “continua sent excessivament elevada” tot justificant la pujada assegurant que “està orientada a reduir el suport a la demanda i proporcionar protecció davant del risc d’un desplaçament persistent a l’alça de les expectatives d’inflació”.

I és que cal recordar que els preus a Europa van registrar una inflació del 9,9% el setembre, el que suposa un augment de vuit dècimes respecte a l’agost. Aquesta nova pujada dels preus es deu a l’increment dels preus de l’energia i dels aliments, marcant la seva màxima des que hi ha registres. La subjacent a la zona euro ja ha arribat el 4,8%. El producte interior brut (PIB) de la zona euro, per la seva part, va registrar un increment intertrimestral del 0,8% en el segon trimestre de 2022, una dècima més que en els tres mesos anteriors, d’acord amb les últimes dades publicades per Eurostat.

Recalibrar el programa de refinançament

D’altra banda, el BCE té previst recalibrar els termes i condicions del seu tercer programa d’operacions de refinançament a llarg termini amb objectiu específic (TLTRO III) per a assegurar-se que és consistent amb el procés de normalització monetària. El BCE oferirà als bancs ajustar els tipus d’interès aplicables, per la qual cosa des del 23 de novembre s’aplicarà el tipus d’interès mitjà del BCE aplicable durant el període. En aquest sentit, oferirà noves dates als bancs per a retornar de forma anticipada les quantitats prestades. Així mateix, per a alinear la remuneració de les reserves mínimes exigides pel BCE a les institucions de crèdit amb l’estat actual de les condicions del mercat monetària, el BCE ha fixat la remuneració d’aquestes reserves en la taxa de dipòsit.

El BCE ha recordat que es continuaran reinvertint els principals del deute vençut que hagi estat comprada a l’empara del programa de compres contra la pandèmia (PEPP) fins a finals de 2024. Del seu costat, les reinversions del programa d’actius públics (APP) es mantindran durant un període de temps “estès” des que el BCE va començar a pujar tipus el juliol passat.