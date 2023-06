El BCE preveu apujar els tipus d’interès 0,25 punts de cara el juny

El Banc Central Europeu (BCE) ha apuntat que apujarà els tipus en 0,25 punts en la seva pròxima reunió, prevista pel 15 de juny. D’aquesta manera, s’encadenaria la vuitena pujada des del passat juliol. Així ho han assenyalat aquest dijous els dos màxims dirigents de la institució -la presidenta del BCE, Christine Lagarde, i el vicepresident, Luis de Guindos– en dues intervencions a Hannover i a Ràdio Nacional, respectivament. Tal com han assegurat els dos líders, hi ha certes perspectives que apunten que ja es veu la llum al final del túnel a causa de la baixada de la inflació de manera general.

El dirigent espanyol -tal com ha remès l’ACN– ha assegurat que els increments que es facin a partir d’ara seran menys agressius i que “hi ha la percepció […] que queda l’última part, la recta final”. “La darrera pujada va ser del 0,25, i aquesta serà la nova norma”, ha puntualitzat. Un cop s’apliqui la pujada, el tipus d’interès bàsic a l’eurozona se situarà en el 4%, la xifra més elevada des de mitjans del 2008. I és que després de set pujades consecutives, sembla que el mateix organisme encara vol continuar prenent les precaucions necessàries per pal·liar els efectes inflacionaris, que tot i que la dada estigui a la baixa, és elevada.

Dues baixades de 0,25 punts

Tot i que la situació encara és tensa, el ritme de pujades ha baixat des de les primeres dades que es van rebre. En aquest sentit, després de sis pujades consecutives d’entre 0,5 punts i 0,75 punts, ara el Banc Central Europeu ha optat per una via més moderada i, per tant, en aprovar aquesta previsió per a mitjans de juny, seria la segona pujada consecutiva de només 0,25 punts. Així doncs, sembla que l’ens regulador ja ha començat a reduir la fortalesa de les mesures davant les bones xifres inflacionàries.