El BCE afluixa la política monetària amb una pujada de tipus del 0,5%

Confirmat. El Banc Central Europeu ha aprovat aquest dijous la quarta pujada dels tipus d’interès consecutiva, tot i que ha afluixat l’agressivitat de la política monetària. En aquesta ocasió, tal com apuntaven els experts, l’augment ha estat de 50 punts bàsics i no pas de 75, com en les dues últimes reunions, deixant els tipus al 2,5%. Tot i reduir l’agressivitat, l’autoritat monetària europea ja ha avisat que durant les pròximes reunions es continuaran apujant els tipus d’interès. En particular, el BCE estima que els tipus d’interès “hauran d’incrementar-se encara significativament” a un ritme sostingut fins a aconseguir nivells prou restrictius per aconseguir que la inflació torni al 2% a Europa a mitjà termini. Amb aquesta quarta pujada consecutiva del preu dels diners a Europa, els tipus se situen en el seu nivell més alt des de desembre de 2008.

La decisió del BCE arriba dies després de conèixer-se que la taxa d’inflació interanual de l’eurozona es va situar al novembre en el 10%, sis dècimes per sota del rècord històric registrat a l’octubre i la primera desacceleració en 17 mesos. La menor agressivitat del BCE se suma a la línia d’altres grans bancs centrals, com la Reserva Federal dels Estats Units o el Banc d’Anglaterra, que en les seves respectives reunions de desembre de política monetària han anunciat pujades de menor intensitat dels tipus.

En la roda de premsa posterior a l’anunci de la pujada de tipus, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicat que de cara a les pròximes hauria d’esperar-se apujar tipus “a un ritme de 50 punts bàsics durant un període de temps”. En aquest sentit, ha justificat la pujada de tipus i la intenció d'”augmentar-los significativament més”, perquè la inflació continua sent massa alta i es preveu que romangui per sobre de l’objectiu del 2% durant massa temps. D’aquesta manera, la francesa ha assenyalat que els riscos per a les perspectives de creixement de l’eurozona s’inclinen a la baixa, especialment a curt termini, mentre que per a les perspectives d’inflació són principalment alcistes.

Empitjoren els pronòstics

A part de pujar els tipus d’interès, el BCE també ha actualitzat les seves projeccions macroeconòmiques trimestrals. En consonància amb l’augment de tipus, el supervisor europeu ha empitjorat substancialment els seus pronòstics d’inflació i ha retallat el creixement del pròxim any per a la zona euro. Com ja va alertar Lagarde en l’última reunió del consell, l’eurozona podria registrar una recessió entre el quart trimestre d’enguany i principis del que ve.

Concretament, les noves projeccions del BCE contemplen que els preus pugin en mitjana un 8,4% aquest 2022, tres dècimes més del que esperaven al setembre, amb una inflació subjacent del 3,9%. De cara a l’any vinent, les previsions del BCE contemplen que la inflació es moderi només al 6,3%, quan anteriorment anticipaven al 5,5%, amb una taxa subjacent del 4,2%, mentre que en 2024 serà del 3,4%, enfront del 2,3% previst al setembre, i la inflació subjacent serà del 2,8%.

Pel que fa al creixement del PIB europeu, si bé ha millorat al 3,4% des del 3,1% previst l’estimació per a 2022, l’entitat ara espera una expansió del 0,5% de cara al 2023, quan al setembre confiava en un creixement del 0,9%. En aquest sentit, ha assenyalat que l’economia de la zona de l’euro podria experimentar una contracció els dos pròxims trimestres, a causa de la crisi de l’energia, a l’elevada incertesa, a l’afebliment de l’activitat econòmica mundial i a l’enduriment de les condicions de finançament. De cara a 2024, els experts del BCE esperen un rebot del PIB de l’1,9%, en línia amb l’anticipat al setembre, mentre que per a l’any 2025 confien que l’economia de la zona euro creixerà un 1,8%.

Anglaterra apuja els tipus fins al 3,5%

Aquest dijous també s’ha conegut que el Banc d’Anglaterra ha decidit elevar en 50 punts bàsics el tipus d’interès de referència per a les seves operacions. Amb la nova pujada, els tipus al Regne Unit passen a situar-se en el 3,50%, el seu nivell més alt des de la tardor de 2008. Com la majoria de bancs centrals, les pujades arriben com a resposta a l’escalada de la inflació.

La pujada de tipus anunciada aquest dijous amplia a nou els augments consecutius del preu dels diners per part del Banc d’Anglaterra, que ha adoptat la decisió per una majoria de sis vots a favor i tres en contra. Les divergències s’han donat perquè un dels consellers preferia pujar els tipus en 75 punts bàsics, mentre que altres dos s’han mostrat partidaris de mantenir la taxa estable en el 3%.

La Fed tanca l’any amb 7 augments de tipus

A l’altra costa de l’Atlàntic, la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) va aprovar aquest dimecres per unanimitat la setena pujada dels tipus d’interès del 2022. Aquesta nova pujada és de 50 punts bàsics i situa els tipus en un rang objectiu d’entre el 4,25% i el 4,5%. Això suposa el preu més gran dels diners des de desembre de 2007.

“La inflació continua sent elevada, reflectint desequilibris d’oferta i demanda relacionats amb la pandèmia, amb majors preus energètics i dels aliments i àmplies pressions de preus”, va indicar el supervisor nord-americà, que també va apuntar la guerra de Rússia a Ucraïna com un factor que està empenyent la inflació a l’alça. Tot i aquesta nova pujada, l’autoritat monetària estatunidenca ja ha avisat que serà “apropiat” pactar noves pujades dels tipus d’interès en els pròxims mesos.