Barcelona podria tenir una nova connexió amb la Xina aquest estiu

L’aeroport de Barcelona podria sumar un nou destí en els pròxims mesos. Aquesta nova connexió seria amb la ciutat xinesa de Shenzhen, situada al costat de Hong Kong, amb tres freqüències setmanals. Segons ha anunciat el compte de Twitter Aeroinfo Barcelona-El Prat, el vols estaran operats per Shenzhen airlines, que forma part de Star Alliance, i suposaria, en cas de confirmar-se, la segona connexió amb la Xina per aquest estiu des de Barcelona. Tot i aquest anunci, Aena no ha confirmat aquesta nova informació, que encara podria estar pendent de les últimes negociacions.

Aquest, a més, no és l’única nova connexió que sumarà aquest estiu Barcelona. El mateix compte de Twitter va assegurar que la companyia coreana de baix cost Air Premia operarà una nova ruta entre Seül i Barcelona a partir de l’11 de setembre amb dos vols setmanals. Aquesta seria la tercera companyia coreana al Prat juntament amb Korean Air y Asiana.

Barcelona – Pequín

A més de Shenzhen airlines, cal recordar que a part de l’1 de juny, l’aeroport del Prat tornarà a oferir vols directes des de Barcelona fins a la Xina. En concret, l’aerolínia Air China oferirà tres vols setmanals que connectaran la capital catalana i Pequín. Aquesta és una de les línies recuperades després de la covid, ja que la mateixa aerolínia ja oferia aquesta ruta fins al 2020, quan la va suprimir per la pandèmia, recuperant-la tres anys després. Tot i això, ho fa amb un trajecte menys, ja que fins aleshores es feien quatre freqüències setmanals.

4,2 milions de passatgers a l’abril

Amb aquestes noves incorporacions l’aeroport del Prat se segueix recuperant del sotrac de la covid. Segons les últimes dades disponibles, l’aeroport de Barcelona va tancar el mes d’abril amb 4,2 milions de viatgers, el que suposa un 7,1% menys que en el mateix mes de 2019, any prepandèmia, i un 19,3% més que l’abril de l’any passat. Del total, 3 milions de passatgers van viatjar en vols internacionals i la resta en nacionals. Des de principi d’any, pel Prat han passat 14,1 milions de viatgers, el que suposa recuperar el 94,3% dels passatgers dels primers quatre mesos de 2019.

Pel que fa al nombre d’operacions, a l’abril se’n van fer 26.800, un 9,6% menys que l’abril del 2019 i un 23% més interanual. En el que portem de 2023, s’han operat 92.763 vols, el que suposa recuperar el 90,6% dels realitzats de gener a abril de 2019 i un 23% més que els mateixos mesos de 2022. Pel que fa a la càrrega, el mes passat es van transportar 12.326 tones de mercaderia, una xifra que suposa el 88,2% respecte al 2019 i un 2,4% més que l’any 2022.