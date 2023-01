Barcelona perd tres de cada deu habitatges de lloguer durant el 2022

El mercat del lloguer a Barcelona es va reduir un 28% durant el 2022, el que suposa la pèrdua de quasi un terç d’aquest tipus d’habitatges en només un any, segons un informe publicat aquest dijous per Idealista. En el conjunt de Catalunya les dades, però són més desiguals, ja que al conjunt de la demarcació de Barcelona els habitatges de lloguer es van reduir en un 17%, mentre que a Tarragona, Lleida i Girona els habitatges de lloguer van augmentar un 9%, a Lleida 19% i a Girona un 27%. Pel que fa a les quatre capitals catalanes el nombre de pisos per arrendar també va baixar a Tarragona en un 6%, però, en canvi, va augmentar un 21% a Lleida i un 44% a Girona.

Al global de l’estat la situació és molt semblant a la de Barcelona, ja que, segons el mateix informe, l’oferta d’habitatges de lloguer s’ha reduït un 17% durant el quart trimestre de 2022 is ho comparem amb les dades de fa un any. Ara bé, Idealista assegura que tot i aquest exagerat descens, la caiguda d’estoc és inferior a la que es va registrar en el tercer trimestre, quan l’oferta es va contreure un 25%.

Moviments desiguals a les províncies

A escala provincial la situació ha estat similar a la de Barcelona i a l’estatal en aquest últim any. La caiguda més gran de l’oferta s’ha produït a Santa Cruz de Tenerife amb un 37% menys que fa un any. Per darrere d’aquesta exagerada davallada del lloguer a les Canàries trobem Granada (-31%), Las Palmas (-31%), Madrid (-30%) i Màlaga (-28%). Amb caigudes superiors al 20% de caiguda trobem València (-22%) i Balears (-21%). Ara bé, no tot són dades negatives, per exemple, Còrdova ha vist com el seu estoc d’habitatges de lloguer creixia un 59%, seguida pels creixements de Girona (27%), Almeria (26%) i Conca (25%). Per sobre del 20% estan Castelló, Àlaba (21% en tots dos casos) i Jaén (20%).

La majoria de capitals de l’estat, concretament en 32 de les 52, es troben en la mateixa situació que Barcelona, han començat aquest 2023 amb molts menys habitatges de lloguer. La reducció és del 48% a Granada i se situa en el 41% a Màlaga, en el 36% a Alacant i del 35% a València. Madrid i Terol tenen un 32% menys lloguers, mentre que a Las Palmas de Gran Canaria se situa en el 31%. Els segueixen Ciudad Real (-30%), Palma (-30%), i Oviedo (-21%).

Malgrat aquestes les caigudes, hi ha 18 ciutats on aquests 2022 hi ha més habitatges de lloguer que fa un any. La pujada més gran es dona a Conca, amb un increment del 127%, seguida per Ceuta, amb un 68%, Jaén (65%) i Còrdova (62%). Per sota del 50% d’increment se situen Girona (44%), Cadis (32%), Vitòria (24%), Pamplona (22%), Lleida (21%) i Castelló de la Plana (19%).