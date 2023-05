La banca espanyola es va estalviar 3.250 milions per no remunerar dipòsits

La gran banca espanyola es va estalviar un total de 3.250 milions d’euros durant el 2022 gràcies a no remunerar els dipòsits. Cal recordar que en anys anteriors sí que s’havia produït aquest pagament quan s’apujaven els tipus d’interès. Així es desprèn d’un dels capítols de la Revista d’Estabilitat Financera, publicada pel Banc d’Espanya aquest dimarts.

En concret, l’anàlisi de l’actual cicle de pujades dels tipus d’interès respecte als anteriors indica que la divergència durant 2022 va ser de 525 milions d’euros al mes, que s’haguessin reduït del marge d’interessos en cas que la remuneració hagués seguit els patrons històrics. Això no s’ha produït, segons indica el supervisor espanyol, per l’àmplia liquiditat dels bancs i l’elevada concentració que hi ha actualment al mercat, que finalment ha provocat que les entitats espanyoles no hagin traslladat les pujades dels tipus d’interès a la remuneració dels dipòsits.

L’anàlisi elaborada pel Banc d’Espanya constata que els increments de l’Euríbor -que està a punt d’arribar un altre cop al 4%- “es transmeten als tipus d’interès dels dipòsits bancaris a Espanya i, en particular, pressionen a l’alça els tipus dels dipòsits a termini”. No obstant això, durant el 2022, amb una pujada històrica de la taxa d’interès de referència, la translació “va ser més limitada del que hauria cabut esperar d’acord amb el patró històric” apunta el supervisor espanyol.

De fet, cal recordar que durant el 2022 l’Euríbor va experimentar experimentat una escalada de 350 punts bàsics. Això va suposar un augment més que considerable respecte a l’alça acumulada durant 12 mesos finalitzada el juny de 2005 o març de 2010, quan l’Euríbor va avançar en 70 i 130 punts bàsics, respectivament.

El Banc d’Espanya indica que en els últims anys els tipus d’interès oferts pels dipòsits a termini s’han anat comprimint fins a gairebé coincidir amb els dels dipòsits a la vista. Això ha provocat que els clients deixin de triar aquest producte. Mentre que el desembre de 2022 el 7,1% de tots els dipòsits minoristes estaven en dipòsits a termini.