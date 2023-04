La banca dubta que els 50.000 habitatges de la Sareb s’adeqüin a la demanda

La banca no les té totes amb l’última proposta de Pedro Sánchez per destensionar l’accés a l’habitatge. En una roda de premsa, la presidenta de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha expressat els seus dubtes sobre l’adequació dels 50.000 habitatges anunciat ahir pel president espanyol. Concretament, l’empresària ha enfocat aquests dubtes en si les llars en qüestió compleixen amb les necessitats de les famílies. La presidenta de la patronal bancària espanyola ha afegit que “caldrà veure si els habitatges de la Sareb es poden adequar bé a la demanda o les necessitats de les famílies”.

En tot cas, la presidenta de la patronal ha recordat que només s’ha anunciat la mobilització d’aquestes 50.000 cases, per la qual cosa no es coneixen els detalls exactes. A més, ha celebrat el fons de la mesura perquè “sempre és bo” ampliar el parc públic d’habitatge.

No canviar l’acord de bones pràctiques sobre les hipoteques

Els apunts Kindelán sobre el sector de l’habitatge no s’han acabat aquí. La directiva i en la mateixa roda de premsa ha insistit que és “essencial” que l’acord de bones pràctiques sobre les hipoteques al qual va arribar la banca amb el govern espanyol es compleixi i no s’introdueixin modificacions en ell.

D’aquesta manera, la presidenta de la patronal bancària ha recordat que és un acord que es va aprovar per unanimitat i que és “positiu” i destinat a “donar tranquil·litat” a les famílies en moments d’incertesa. Així mateix, ha valorat que al mateix temps que es fa tot això es protegeixi la cartera hipotecària dels bancs estatals.

La rendibilitat del sector és la “millor defensa davant la incertesa”

Per altra banda, Kindelán també ha fet pública una carta on afirma que la rendibilitat del sector financer suposa una “bona notícia” pel conjunt de l’estat espanyol i és la “millor defensa” davant la incertesa. Aprofitant l’avinentesa la directiva també ha carregat contra l’impost al sector, que l’associació ha recorregut als tribunals, avisant que “s’ha justificat sobre dues fal·làcies” com són la inexistència dels “beneficis extraordinaris i el rescat”. Finalment, la patronal bancària ha instat a Pedro Sánchez a utilitzar la presidència de torn de la Unió Europea -que començarà al juliol- per “completar” la unió bancària europea.

Pel que fa a les turbulències bancàries viscudes els darrers mesos, amb la caiguda de Credit Suisse i el Silicon Valley Bank als Estats Units, diu que suposen “una bona oportunitat per fixar-nos i subratllar la solidesa del sector bancari espanyol“. “Els bancs espanyols han mantingut durant el passat exercici una rendibilitat superior a la mitjana de la zona euro”, reivindica. Tanmateix, ha apuntat que aquesta rendibilitat és “la millor defensa davant la incertesa”. “Els resultats dels bancs el 2022 són una bona notícia per al sector i, goso dir, també per al país” ha resumit.