El Banc Mundial empitjora encara més les perspectives per al 2023

El Banc Mundial avisa d’un “deteriorament generalitzat” de les economies globals per al 2023. El darrer informe de perspectives econòmiques mundials de l’organisme multilateral retalla fins a l’1,7% el creixement de l’economia mundial l’exercici entrant, 1,3 punts menys que les anteriors, ara fa sis mesos.

Segons ha constatat el president de l’ens, el nord-americà David Malpass, la frenada de l’activitat econòmica a la pràctica totalitat dels mercats mundials farà caure el PIB conjunt per sota de la mitjana de la dècada anterior a la pandèmia. Els efectes de la crisi de preus –encara fora de control a la majoria de regions del planeta– i el refredament comercial i productiu provocat per l’enduriment de la política monetària són les principals causes de les males previsions.

Si bé l’efecte de la inflació es notarà a tot el mapa econòmic global, els països en vies de desenvolupament rebran un batzac més fort. “Les perspectives són particularment devastadores per a les economies més pobres, on la reducció de la pobresa s’ha detingut en sec”, lamenta Malpass. El principal motiu, l’encariment dels interessos de deute als mercats emergents, que han elevat els costos del passiu fins a nivells no vistos en les últimes cinc dècades.

El president del Banc Mundial, David Malpass, amb el president francès Emmanuel Macron / EP

2024, sense recuperació

L’alentiment econòmic previst pel Banc Mundial es mantindrà l’any 2024, si bé amb efectes més minsos. Segons les perspectives de l’entitat, el PIB mundial creixerà un 2,7% el curs vinent, tres dècimes per sota de les darreres estimacions. Així, el ritme de creixement esperat per a la recuperació posterior a la guerra i la crisi sanitària encara no s’assoliria quatre anys després del primer confinament.

Per barris

Segons Malpass, les dues principals economies d’occident presenten una gràfica de creixement econòmic gairebé plana per al 2023. Així, els Estats Units creixerien només un 0,5%, mentre que la Zona Euro s’estancaria –es quedaria en creixement zero–. En ambdós casos, les estimacions del Banc Mundial suposen una caiguda propera als dos punts.

La Zona Euro, juntament amb la Xina, passen “un període de debilitat pronunciada”, en paraules del mateix Malpass. “Les conseqüències resultant –afegeixen des del Banc– estan aixecant vents de cara que afecten els mercats emergents”. Amb aquestes males perspectives, l’entitat reclama “esforços urgents globals” per mitigar els efectes de la crisi econòmica i evitar la recessió mundial.