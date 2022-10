El Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial apugen el risc de recessió de l’economia mundial. El president de l’entitat financera, David Malpass, considera que l’any 2023 les principals economies del planeta quedarà a prop de la contracció. En contradicció amb les previsions dels grans mercats –com Espanya, que espera en els seus PGE créixer un 2,1% durant el curs– el lideratge econòmic internacional és substancialment més pessimista.

Si bé Georgieva va passar el primer terç de l’any reclamant els bancs centrals una política monetària més restrictiva –és a dir, pujades de tipus d’interès per contenir el crèdit i refredar els mercats, un mecanisme clàssic per rebaixar la inflació– els líders econòmics comencen a desdir-s’shi. Segons ha apuntat el mateix Malpass, l’enduriment de les condicions de finançament imposat per les grans institucions monetàries globals és una de les principals fonts del risc de recessió. Tot i això, de les declaracions de la preisdenta del BCE Christine Lagarde es pot desprendre que el 27 d’Octubre la reunió de política monetària de l’ens ratificarà una nova pujada de tipus.

La mateixa Lagarde, en la mateixa compareixença, va negar la necessitat d’aplicar polítiques de revalorització de l’euro respecte del dòlar. Tot i això, el president del Banc Mundial avisa que aquesta escletxa pot ser un dels grans motors de la recessió. La depreciació de divises, a més d’encarir productes a mercats internacionals com l’energia, també dificulta el pagament dels interessos del deute, una “càrrega addicional” per sobre de l’enduriment monetari. Les circumstàncies propicien, així, “la desacceleració en curs de les economies avançades”.

Quatre bilions de pèrdues

Després de l’avís del Fons Monetari Internacional, que espera que un terç del món entri en recessió tècnica entre el quart trimestre de 2022 i el primer de 2023, Georgieva ha alertat d’una possible pèrdua de la producció global del voltant de quatre bilions d’euros, equivalent al PIB d’Alemanya, entre el curs vinent i el 2026. La directora gerent de l’FMI alerta, a més, que les tres “economies clau del món” –l’eurozona, la Xina i els Estats Units– es troben en moments de desacceleració en el mateix moment.