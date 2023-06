El Banc d’Espanya confirma la pujada de l’Euríbor anual el maig

El Banc d’Espanya ha confirmat aquest dijous que l‘Euríbor a 12 mesos va tancar el mes de maig amb una mitjana mensual del 3,862%, davant del 3,757% que es va registrar durant el mes anterior. Malgrat que l’Euríbor no ha parat de pujar de manera intensa, la revisió d’hipoteques que prenguin la dada de maig com a referència experimentaran el menor increment de l’any per l’efecte bàsic, segons ha remès Europa Press. Aquest encariment de la quota hipotecària suposaria un desemborsament addicional per les famílies de 3.480 euros més a l’any.

Les revisions en els quatre mesos anteriors van ser de més de 3,8 punts percentuals no sols per l’encariment de l’Euríbor, sinó per la comparativa amb els mateixos mesos del 2022, quan la taxa estava en nivells negatius o pràcticament zero per al mes d’abril. En canvi, el maig del 2022 l’Euríbor estava situat en el 0,287%, per la qual cosa l’alça respecte a llavors és de 3,58 punts percentuals.

Les implicacions pels hipotecats

Això es tradueix en el fet que una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el seu tipus d’interès el mes de maig, registrarà un augment de la seva quota hipotecària d’uns 290 euros al mes. En termes absoluts, passaria de pagar uns 500 euros a una mica més de 790 euros per mes.

El màxim encariment d’aquest any es va registrar el mes de març, quan la diferència de l’Euríbor d’aquest mes davant del d’un any abans va ser de 3,88 punts percentuals. Això ha suposat que les famílies amb hipoteques amb les mateixes condicions abans descrites i que actualitzessin el seu tipus d’interès amb la dada de març estan afrontant una despesa extra mensual de 306 euros en la seva quota.