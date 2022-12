El Banc d’Espanya augmenta el creixement del PIB espanyol al 4,6%

El Banc d’Espanya ha revisat a l’alça el creixement del producte interior brut (PIB) de l’estat per aquest any fins al 4,6%, una dècima més que en el pronòstic de l’octubre. Aquesta alça es deu per l’avançament “més intens de l’esperat” de l’economia durant la segona meitat de l’any. Tot i l’augment de les previsions per aquest 2022 el supervisor espanyol ha rebaixat lleugerament les seves previsions el creixement de cara al 2023, fins a l’1,3%, una dècima menys que en l’última projecció. En aquest cas ho atribueix a “l’empitjorament” de la demanda externa per l’any que ve. Les noves projeccions macroeconòmiques del Banc d’Espanya també preveuen que la inflació tanqui l’any al voltant del 8,4% de mitjana, tres dècimes menys que les últimes previsions. De cara al 2023 preveuen que la mitjana de la inflació sigui del 4,9%, set dècimes menys, a causa l’impacte de les mesures del govern espanyol per contenir l’alça de preus.

De cara a les incerteses per als pròxims anys, el supervisor espanyol situa les tensions geopolítiques i el mercat energètic com els principals escenaris d’incertesa. Així mateix, alerta de la possibilitat que un context d’inflació “més persistent” produeixi efectes de segona onada, és a dir, que l’increment dels preus es traslladi als salaris i alimenti encara més l’espiral inflacionista.

Pel 2024, el Banc d’Espanya ha situat el creixement en el 2,7%, dues dècimes més que en l’últim pronòstic; i la inflació en el 3,6% perquè ja no preveu que hi hagi mesures extraordinàries per combatre l’alça dels preus. Pel que fa a l’ocupació, el supervisor espanyol preveu que el 2022 tanqui amb una taxa d’atur del 12,8%. Pel 2023 l’atura tancaria al 12,9% i seguiria baixant fins al 12,2% pel 2024.

Calviño celebra l’augment de les previsions

Per la seva part, la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha considerat que la revisió a l’alça del PIB del Banc d’Espanya demostra que l’economia espanyola es troba en una “senda positiva” malgrat la incertesa actual. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calviño ha assegurat que amb “gairebé amb tota probabilitat” el PIB espanyol creixerà per sobre del 4,4% projectat per l’executiu de Pedro Sánchez dins dels pressupostos per a 2023.

Calviño ha subratllat que un dels factors que expliquen la “bona marxa” de l’economia espanyola és el Pla de Recuperació, que ha aconseguit ja “velocitat de creuer”, amb un impacte “significatiu” sobre el teixit productiu. La vicepresidenta també ha afirmat que el principal repte de l’economia espanyola de cara als pròxims mesos és la inflació tot i que ha ressaltat que les mesures adoptades per l’Executiu per a contenir els preus han permès que l’estat sigui l’economia europea amb la taxa d’inflació “més baixa” de la Unió Europea.