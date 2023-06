El Banc d’Anglaterra apuja mig punt els tipus d’interès, situant-los al 5%

El Banc d’Anglaterra ha apujat un cop més el tipus d’interès -la tretzena vegada consecutiva des de l’esclat de la guerra d’Ucraïna- en mig punt, situant el preu dels diners en el 5%. En un comunicat publicat aquest dijous, el comitè de l’entitat ha justificat la seva postura recordant que la inflació es manté en nivells “més elevats dels esperats” i que cal continuar “actuant” per situar-la en l’objectiu del 2%. Aquesta decisió va lligada a les últimes dades que es van publicar sobre la inflació al país, que es va situar en el 8,7% al maig i una i una taxa subjacent del 7,1%, tres dècimes més respecte al mes anterior i la xifra més alta des del 1992.

Aquesta nova pujada ha creat certa sorpresa, ja que inicialment, els analistes apuntaven una pujada de 0,25 punts, però les dades d’inflació han acabat per fer pujar aquesta predicció. Segons ha detallat el mateix Banc d’Anglaterra, set dels nou membres han votat a favor d’una pujada de 0,5 punts, mentre que els altres dos preferien mantenir els tipus invariables. D’aquesta manera, els tipus al Regne Unit se situen en el nivell més alt des de l’abril del 2008, mesos abans que esclatés la crisi financera.

Els anglesos amb Europa i lluny dels EUA

La resolució de l’entitat segueix en la mateixa línia que la que va adoptar el Banc Central Europeu (BCE) la setmana passada, que va optar per incrementar el tipus d’interès bàsic en 0,25 punts, fins al 4% i situant-lo en el nivell més alt des del juny del 2007. A diferència dels bancs europeus i anglesos, la Reserva Federal dels Estats Units (FED) va anunciar la setmana passada la primera frenada de tipus després de quinze mesos consecutius a l’alça, mantenint el preu dels diners en la forquilla entre el 5% i el 5,25%. Si bé la FED no va descartar futures pujades, va argumentar que volia donar cert marge per avaluar l’evolució dels preus en un context de política monetària restrictiva, marcat també per una taxa d’ocupació “robusta” i un atur “baix”.