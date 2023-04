El baix consum provoca la primera caiguda del PIB de l’eurozona en 2 anys

El Producte Interior Brut (PIB) a l’eurozona va caure un 0,2% durant el quart trimestre del 2022. Segons les dades que ha publicat l’Eurostat aquest dijous, aquesta seria la primera caiguda del PIB en dos anys, una xifra que contrasta amb el creixement del 0,4% registrat el període anterior. L’Eurostat atribueix el descens a la caiguda en el consum de les famílies (-0,9%), a una menor formació bruta de capital (-3,6%) i a l’increment de les importacions (+1,9%). L’única contribució positiva al creixement durant el quart trimestre va ser l’augment de la despesa pública, que respecte al tercer trimestre va créixer un 0,8%. En termes interanuals, el PIB a l’eurozona durant el quart trimestre va registrar una millora de l’1,8%, segons les dades de l’Eurostat.

A diferència de l’eurozona, l’economia espanyola durant el quart trimestre va créixer un 0,2% en termes intertrimestrals, una millora que també va experimentar durant el tercer trimestre. Pel que fa a la taxa interanual, el PIB espanyol va experimentar una millora del 2,6%, per sota el 4,7% corresponent al tercer trimestre. D’aquesta manera, l’Estat se separa de les males dades d’Europa que per primera vegada en dos anys ha registrat una baixada del PIB, tot i que les seves xifres de consum a la llar no són molt més bones.

Millores en l’ocupació

En contrast amb l’evolució del PIB, el nombre d’ocupats a l’eurozona durant el quart trimestre va incrementar-se un 0,3% en comparació amb el tercer trimestre. D’aquesta manera, hi ha més persones treballant que el tercer trimestre de l’any 2022. En termes interanuals, l’ocupació també va registrar una millora, concretament de l’1,5%. Pel que fa a l’estat espanyol, la xifra d’ocupats va créixer un 0,4% en termes intertrimestrals. En concret, les estadístiques diuen que durant el tercer trimestre la millora va ser de l’1,2%. D’altra banda, si parlem de creixement interanual va ser d’un 1,5%.