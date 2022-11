Aragonès torna a allargar la mà a Junts: “És un molt bon pressupost”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol aprovar els pressupostos i els vol aprovar amb Junts per Catalunya, costi el que costi. Sempre que pot, allarga la mà als postconvergents per intentar obtenir el seu beneplàcit pels comptes que està ultimant el Govern. Així ho ha tornat a fer durant la nit del teixit econòmic de Sant Cugat assegurant que els republicans estan ultimant “un molt bon pressupost” mentre demanava a Junts que deixi de banda els interessos particulars per centrar-se en els interessos de tot el país. Ara faltarà veure si des de Junts acaben agafant la mà dels republicans per aprovar el pressupost.

Per intentar convèncer aquells amb els qui va compartir Govern, el president ha assegurat que s’està treballant amb tots els agents socials del país per estructurar aquests comptes pel 2023. En aquesta línia ha cridat a aprovar i tirar endavant uns comptes per “fer front a les urgències socials del país”, com per exemple la inflació o la crisi energètica. Agafant-se a aquestes dues problemàtiques en les quals està immersa Catalunya, Aragonès ha reconegut que venen mesos complicats. Però alhora ha assegurat que des de l’administració catalana faran tot el que estigui en la seva mà per establir un “escut social” per acompanyar ciutadania i el teixit empresarial català.

Un binomi d’èxit

Pel que fa al teixit empresarial de Sant Cugat, Aragonès ha celebrat el “binomi d’èxit” que ha aconseguit conformar una síntesi perfecta entre les grans multinacionals presents a la ciutat, com Fluidra o HP, amb el petit comerç de tota la vida. De fet, ha reclamat valorar els grans referents de la ciutat que porten molts anys a la ciutat i que ofereixen el millor servei per prosperar. De fet, ha assegurat que l’acte d’aquest dijous, per reivindicat el teixit productiu de la ciutat, ha de servir per agrair les iniciatives empresarials que van triar Sant Cugat per establir-se.

Per la seva part, l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha destacat l’ecosistema econòmic “privilegiat” que té la ciutat vallesana. Ara bé, Ingla ha recordat que tot i aquest bon context actual la ciutat no es pot estancar en l’autocomplaença cridant a seguir treballant per produir noves fórmules per seguir avançant i adaptant-se al segle XXI i seguir sent un dels pols econòmics del país.

Homenatge al teixit de la ciutat

Amb aquest acte Sant Cugat ha homenatjat un total de 23 entitats i empreses per reconèixer la seva llarga trajectòria i per ser referents al municipi. L’acte de lliurament d’aquests reconeixements s’ha celebrat aquest vespre davant prop de 400 representants del teixit econòmic de la ciutat.

La ciutat ha reconegut diverses entitats per la seva representativitat al sector productiu de Sant Cugat com Sant Cugat Comerç, Sant Cugat Empresarial, ADE Vallès, XDESC, la Cambra de Comerç de Terrassa, Pimec, Cecot, CCOO, UGT i La Politja. A més, també han premiat aquelles empreses i comerços que fa més de 50 anys que són a Sant Cugat com calçats Bartrolí, carnisseria Sagarra, Ferrer Internacional, Grup Catalana Occident, la Merceria, Maria Àngels Llegums, Nino Álvarez, Pastisseria Sàbat, Perruqueria Garcia, perruqueria Siscu, Productos Naturales, Serrajòrdia Taller de Pa, Ferreteria Sabadell.