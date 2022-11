Aragonès reformula el ‘sotogoverno’ econòmic després de la sortida de Junts

La sortida de Junts del Govern no ha estat només un canvi de cromos entre consellers. El terratrèmol de la crisi de govern ha provocat canvis profunds en l’executiu català i també en el sottogoverno. De forma visible només va desaparèixer la conselleria de Polítiques Digitals, però darrere d’aquest moviment han arribat un ball de secretaries i direccions generals que han canviat la ubicació. A la pràctica, un canvi de competències, sobretot en l’àrea més econòmica del Govern, que s’han conegut aquest dimecres després de la reunió del Consell Executiu.

La caiguda del Departament de Polítiques Digitals ha provocat la creació de la Secretaria de Polítiques Digitals, que a partir d’ara s’integrarà dins del Departament d’Empresa i Treball, un fet que constata que aquesta conselleria va néixer de la voluntat de Junts i més concretament de Jordi Puigneró. Amb el canvi al Govern, ERC demostra que la seva prioritat per les polítiques més digitals no és la mateixa de Junts i degrada el sector a una Secretaria. Fet que provoca que aquestes polítiques, importants a llarg termini per Catalunya, corrin el perill d’acabar en el no-res en els pròxims anys. Dos exemples d’aquest potencial estancament són projecte AINA o l’estratègia al voltant de la nova economia de l’espai, que ha comportat el llançament de l’Enxaneta i pròximament del Menut, els primers dos nanosatèl·lits catalans, que van ser impulsats i defensats per Puigneró. Aquesta tindrà per objectiu impulsar el desplegament i la integració de les noves tecnologies: planificar, gestionar, ordenar, inspeccionar i aplicar sancions en l’àmbit digital i coordinar les actuacions derivades de les polítiques digitals. En altres paraules, exactament el mateix paper que ja tenia el difunt Departament. Aquest moviment deixa a Empresa i Treball amb quatre secretaries: la Secretaria General, la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la Secretaria de Treball i la Secretaria de Polítiques Digitals.

Mitjans i Difusió, en mans d’Aragonès i Vilagrà

Un altre dels canvis importants provocats per la sortida de Junts del Govern és el de la secretaria de Mitjans i Difusió, que fins ara havia controlat Jaume Giró. La lògica dictava que Natàlia Mas seguiria controlant-la, però no ha estat així. A partir d’ara aquesta secretaria estarà sota la batuta de Presidència, on marca les directrius Sergi Sabrià. Això vol dir que totes les ajudes als mitjans de comunicació quedaran centralitzades i aquesta concentració podria comportar un canvi considerable en la política de la distribució dels fons en qüestió. Fins ara, Esquerra i Junts continuaven ajudant els grans grups de comunicació, amb matisos, de comú acord. Els dos partits, a més, pactaven les subvencions més importants als mitjans que, sense formar-ne part, els eren més afins. Aquest any, per exemple, les ajudes que es van acordar des d’Economia i des de Presidència -uns fons per projectes que s’havien recuperat- tenien en compte les prioritats de les dues forces polítiques. Amb el canvi, totes aquestes competències quedaran sota una sola secretaria, que es dividirà en dues direccions generals, la de Mitjans de Comunicació i la de Difusió. Dins d’aquesta secretaria també s’hi encabiran la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalonia, SA. Òbviament, a partir d’aquest moment Esquerra ja no tindrà el contrapès de Junts i caldrà veure de quina manera la ruptura del govern afecta la distribució de totes aquestes ajudes.

A més, Natàlia Mas també perdrà més parts del seu Departament, ja que Infraestructures de la Generalitat de Catalunya passarà al Departament de Territori, fet completament lògic si es tenen en compte les altres competències d’ambdós departaments. A més, l’Autoritat Catalana de la Competència i Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre que saltaran al Departament d’Empresa i Treball.

Territori recupera habitatge

El Departament de Territori recupera les competències d’Habitatge que va perdre al principi de la legislatura. Aquest canvi va arribar quan Puigneró va assumir Territori i Polítiques Digitals, que, en cas de mantenir habitatge, hauria estat un departament massa gran. Ara, en perdre la segona pota, Juli Fernández té espai per encabir Habitatge, que va haver de saltar a Drets Socials, una conselleria que també pertanyia a Junts.

A partir d’ara Habitatge passarà a ser una de les secretaries de Territori, que fins ara portava per nom Habitatge i Inclusió Social. L’objectiu de la nova secretaria serà dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d’ordenació d’habitatge, a més de l’execució i l’avaluació dels projectes. La idea del Govern amb el canvi és reforçar el rol social d’aquest Departament, un fet que, a parer del nou govern, permetrà “una planificació més global i integrada en l’entorn i disposar d’una eina amb una alta capacitat d’executar projectes”.