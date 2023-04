Aquesta és la població catalana més cara per comprar un habitatge

En els últims deu anys comprar un habitatge a Catalunya s’ha convertit en una mena de cursa de fons només apta per una petita part de la població. De fet, un estudi de Fotocasa i Infojobs publicat aquesta mateixa setmana mostra com els catalans han de destinar de forma íntegra el seu sou de 8,6 anys a pagar el seu habitatge. Això implica que el sou de quasi una cinquena part de la vida laboral dels catalans va destinat només a la hipoteca. Això és, en part, conseqüència de l’augment del preu dels immobles a Catalunya, que aglutina 11 dels 50 municipis de més de 20.000 habitants més cars de l’estat segons un informe publicat aquest dimecres per idealista.

Aquesta llista està liderada per Sitges amb un preu de 4.265 euros per metre quadrat de mitjana, que el situa com a 8è municipi més car de tot l’estat. Això vol dir que un pis de 80 m² costa quasi 341.000 euros de mitjana. El segon municipi més car de l’estat també és un dels clàssics d’aquests rànquings, Sant Cugat del Vallès amb un preu de 4.075 euros per metre quadrat, ocupant la desena posició de tot l’estat. El podi el tanca Barcelona amb un preu mitjà de 4.063 euros/m2, ara bé cal recordar que a la capital els preus dins dels diferents barris i districtes poden oscil·lar moltíssim i no és el mateix comprar un pis a Sant Martí que un pis a Sarrià o l’Eixample.

La resta dels municipis que es troben entre els 50 més cars de l’estat són un total de vuit i es troben tots dins de l’àrea metropolitana. El primer que apareix és Castelldefels (3.623 euros/m2), seguit d’Esplugues de Llobregat (3.500 euros/m2) i tots dos es troben dins del top 20 en l’àmbit estatal. Per darrere ja trobem el Masnou (3.375 euros/m2), Vilassar de Mar (3.294 euros/m2), Gavà (2.834 euros/m2), Sant Feliu de Llobregat (2.797 euros/m2), Sant Joan Despí (2.744 euros/m2) i, per últim, Molins de Rei amb un preu mitjà de 2.579 euros per metre quadrat, ocupant la posició 50 de tot l’estat.

El preu de l’habitatge creix un 7,3%

Pel que fa al preu de l’habitatge, durant el mes de març es va registrar un augment del 7,3%, segons idealista. Dins del rànquing elaborat per idealista només apareixen cinc capitals com són Sant Sebastià (5.191 euros/m²), Barcelona (4.063 euros/m²), Madrid (3.935 euros/m²), Palma (3.531 euros/m²) i Bilbao (3.174 euros/m²). Per sobre de la capital guipuscoana, que ocupa la setena posició global, hi apareixen sis municipis, gairebé tots a Balears i en particular a l’illa d’Eivissa, que van dels 5.330 euros/m² de Sant Antoni de Portmany fins als 6.295 euros/m² de Sant Josep de sa Talaia, el municipi més car de l’estat.

En total, les 50 poblacions amb els habitatges cars d’Espanya es reparteixen entre 10 territoris espanyols, amb Barcelona com la demarcació que més municipis acumula amb un total d’11. Per darrere hi apareixen les Balears (10) i Madrid (8). A més distància trobem Màlaga (5), Guipúscoa i Las Palmas (4 cadascun), Alacant i Biscaia (3 cadascun) i per últim Cadis i Santa Cruz de Tenerife (1 cadascun).