Aprovat el Perte per la descarbonització, dotat amb 3.100 milions

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un nou Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica, és a dir un nou Perte. Aquest cop dirigit a la descarbonització industrial i destinat a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient. El projecte en qüestió preveu una inversió de 3.100 milions d’euros que, sobre el paper, permetrà mobilitzar fins a 11.800 milions d’euros d’inversió total, amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector en al voltant d’un 10%. Això també ajudaria, segons les previsions, crear uns 8.000 llocs de treball i reduir les emissions en 13 milions de tones de CO₂ a l’any.

“Aquest Perte contribuirà a modernitzar la nostra indústria per a afrontar amb èxit la transició ecològica apostant pel foment de l’ús d’energies renovables, la reducció del consum de gas natural en la indústria, la protecció del medi ambient i l’avanç cap a l’economia circular”, ha assenyalat la ministra d’Indústria, Reyes Maroto en un comunicat.

Entre les grans línies d’actuació d’aquesta iniciativa es troba la descarbonització dels processos de producció, la millora de l’eficiència energètica i de la competitivitat del sector manufacturer, la promoció de la seguretat energètica d’Espanya, el foment de l’ús d’energies renovables i de la utilització dels subproductes i la valorització dels residus per a integrar-los en altres processos, a més de la creació d’ocupació d’alt valor afegit.

Per a això, es donaran ajudes d’actuació integral per a la descarbonització i subvencions a empreses manufactureres participants en la convocatòria europea sobre la cadena industrial de l’hidrogen d’origen renovable. Al mateix temps que s’inclourà un estudi i avaluació del desenvolupament d’un fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització de projecte pilot i una línia de suport al desenvolupament de noves instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonitzades.

A més, existeixen altres mesures facilitadores de caràcter normatiu, formatiu, de foment de l’R+D+I, un Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, foment del finançament a través de l’ICO, Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva, Fons Nacional d’Eficiència Energètica o Activa Indústria 4.0, entre altres.

Els beneficiaris seran els sectors de la indústria manufacturera com la fabricació de productes minerals no-metàl·lics (incloent-hi ceràmica, ciment, vidre, entre altres), indústria química, refí de petroli, metal·lúrgia i fabricació de paper i pasta de paper.