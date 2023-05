L’alça dels tipus enfonsa la capacitat de finançament de les empreses

L’alça en els tipus d’interès ha enfonsat les perspectives de finançament de les empreses espanyoles, ja que un 82% d’elles indica que la seva capacitat per finançar-se s’ha vist afectada en menor o major mesura per la política monetària, segons l’estudi de la gestió del risc de crèdit a Espanya publicat per Crèdit i Caución i Iberinform. En concret, per al 17% de les empreses l’impacte de la pujada de tipus sobre la seva capacitat de finançament ha estat alt, per al 33%, moderat; per al 32% ha resultat baix, i només el 18% afirma no haver sofert cap impacte. Davant d’aquestes dades, l’informe constata que l’increment dels tipus provoca “un impacte significatiu en l’estructura de costos del teixit productiu que pot afectar les seves capacitats per a operar de manera rendible”.

En l’anàlisi que ha publicat aquest dimecres la consultora, hi ha certa preocupació empresarial per la volatilitat dels costos financers d’aquest any, ja que a causa de l’enduriment de la política monetària per part dels bancs centrals per frenar la inflació, les companyies veuen com creixen els efectes negatius sobre el teixit empresarial. Però, sense dubte, la mesura que es postula com la més negativa per l’entorn empresarial és la pujada de tipus d’interès. Aquesta proposta d’increment en el finançament de la seva activitat o l’enduriment, associat a les turbulències financeres, de les condicions de concessió de nou finançament.

Apujar preus per prevenir els efectes dels tipus

Crèdit i Caución avisa que una via per compensar aquest augment dels costos financers implicaria incrementar els preus finals per protegir els marges comercials. “No obstant això, aquesta estratègia és arriscada en un entorn inflacionista com l’actual a causa dels factors com la reducció del poder adquisitiu dels clients o l’elasticitat de la demanda”, ha explicat. I és que, actualment que la inflació comença a baixar, podria acabar per ser una decisió que faria perdre clients, el que provocaria també una davallada dels ingressos. Per tant, ha indicat que el context de contenció de la demanda està obligant gran part del teixit empresarial a absorbir internament l’impacte dels nous costos financers i a restringir l’accés a nou finançament, deteriorant els nivells de risc de crèdit.