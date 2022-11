Els nous ajuts hipotecaris beneficiaran més d’un milió de famílies

El consell de Ministres ha aprovat uns ajuts per alleugerir la càrrega hipotecària de les famílies més vulnerables de l’estat espanyol. Les mesures han estat pactades durant la negociació del govern estatal amb les patronals bancàries i el Banc d’Espanya. Bàsicament, la ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño ha assegurat que les mesures estan dedicades a aquelles famílies que es troben en situació vulnerables, sigui perquè anualment ingressen menys del salari mínim o bé perquè es posicionen lleugerament per sobre. En ambdós casos, el govern espanyol ha aprovat que se’ls perllonguin el terminis i paguin el deute amb descomptes d’acord amb la seva situació econòmica. Aquests ajuts -ha dit la ministra- beneficiaran a gairebé un milió de famílies vulnerables i en situació de risc.

Aquest dimarts s’han acabat de concloure les bases per alleugerir les hipoteques de famílies en risc, que s’espera que es puguin posar en marxa a partir de l’1 de gener del 2023. Segons ha explicat el govern espanyol, s’actuarà en tres vies: millorant el tractament de les famílies vulnerables, obrint un nou marc d’actuació temporal per a famílies en risc de vulnerabilitat per la pujada de tipus i adoptant millores, de caràcter general, per a facilitar l’amortització anticipada dels crèdits i la conversió de les hipoteques a tipus fix.

Casos pràctics on s’aplicaran les mesures

Per concretar en xifres, als deutors hipotecaris vulnerables (amb rendes inferiors a 25.200 euros a l’any, tres vegades el salari mínim) se’ls ampliarà i reforçarà el Codi de Bones Pràctiques aprovat el 2012, de manera que podran reestructurar el préstec hipotecari amb una rebaixa del tipus d’interès durant el període de cinc anys. Així mateix, s’ampliarà a dos anys el termini per a sol·licitar la dació en pagaments de l’habitatge i es contempla la possibilitat d’una segona reestructuració, és a dir, continuar mantenint les ajudes en cas que la situació familiar no hagi canviat. Dins d’aquestes mesures també es contempla l’ampliació de sis a 12 mesos el termini per sol·licitar el lloguer social.

Per exemple, Calviño ha assenyalat que l’aplicació d’aquestes mesures permetrà que una família amb una hipoteca de 120.000 euros i una quota mensual de 524 euros després de la revisió de tipus d’interès veurà reduïda la seva quota durant un període de 5 anys en més d’un 50%, fins als 246 euros. A més, les llars amb renda inferior a 25.200 euros a l’any que dediquin més del 50% de la seva renda mensual al pagament de la hipoteca però que no compleixin el criteri actual de l’increment d’un 50% de l’esforç hipotecari podran acollir-se al Codi durant dos anys, un tipus d’interès menor durant el termini establert i un perllongament de la hipoteca a 7 anys.

D’altra banda, el govern espanyol també ha proposat un nou Codi de Bones Pràctiques per alleugerir les càrregues dels deutors de classe mitjana en risc de vulnerabilitat. En aquest sentit, podran beneficiar-se d’aquestes mesures les llars amb renda inferior a 29.400 euros anuals (tres vegades i mitja el salari mínim) i hipoteques subscrites fins al 31 de desembre del 2022 que tinguin una càrrega hipotecària superior al 30% de la seva renda i que hagi pujat, almenys, un 20%. Les entitats financeres per a tots aquests casos hauran d’oferir la possibilitat de congelar durant 12 mesos la quota, un tipus d’interès menor sobre el principal ajornat i un perllongament del termini del préstec fins a set anys. Això permetrà protegir unes 700.000 famílies, segons Calviño.

Adhesió voluntària dels bancs

Els dos Codis de Bones Pràctiques seran d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres, que estaran obligades a complir-los una vegada subscrits. En cas de transmissió del crèdit a un tercer, les entitats bancàries hauran de garantir la protecció d’aquest catàleg de mesures en cas de transmissió del crèdit a un tercer. Tot i això, de moment no serà obligatori que els bancs s’adhereixin a les mesures. Calviño ha apuntat que hi haurà uns mecanismes per verificar que les entitats que se sumin a aquestes bones pràctiques les compleixen.

En aquest sentit, la ministra ha assegurat que l’anomenada Autoritat de Defensa del Client Financer, tindrà competències per resoldre conflictes de bones pràctiques i capacitat sancionadora quan s’incompleixin les seves resolucions. Aquest projecte també ha estat aprovat aquest dimarts pel consell. A més d’aquesta autoritat, el propi Codi de Bones Pràctiques preveu una comissió de control específic per vigilar que es compleixen aquestes mesures. El Banc d’Espanya, per la seva banda, elaborarà una guia perquè els clients afectats per les pujades de les hipoteques coneguin el “ventall” d’opcions que ofereix el nou marc de protecció.