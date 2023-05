L’Airef eleva a l’1,9% el creixement de l’economia espanyola pel 2023

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha elevat les seves previsions de creixement per al producte interior brut (PIB) el 2023 des de l’1,5% estimat a la tardor fins a l’1,9% i preveu que l’evolució de l’economia espanyola serà similar el 2024. En l’Informe sobre l’Actualització del Programa d’Estabilitat 2023-2026 -remès per Europa Press- l’organisme independent considera “factible” l’escenari macroeconòmic que el govern espanyol va remetre a Brussel·les fa unes setmanes, en el qual es preveu un creixement del PIB de 2,1% el 2023 i del 2,4% el 2024. Tot i això, les projeccions de l’Arief sobre l’evolució de l’economia són menys optimistes, ja que projecta un avanç del PIB pròxim al 2% el 2023 i 2024, que es redueix al voltant de l’1,7% el 2025 i 2026.

La presidenta de l’organisme, Cristina Herrero, ha advertit en roda de premsa aquest dijous que el Programa d’Estabilitat s’emmarca en un context d'”incertesa en l’àmbit institucional”, a causa de la transició cap a les noves regles fiscals, que encara estan pendent d’aprovació. De fet, l’organisme independent estima que quan entri en vigor el nou marc de regles fiscals, seran necessàries mesures d’ajust addicionals per a situar la senda de deute en una trajectòria descendent en els pròxims anys amb “suficient passivitat”, tal com previsiblement exigirà la nova norma.

Alentiment de la reducció del dèficit públic

Sobre les previsions de dèficit, l’Airef constata que el govern espanyol compleix amb el compromís de reduir el dèficit públic per sota del 3% del PIB en l’horitzó de projecció, amb una estimació del 2,5% el 2026, encara que en opinió de l’organisme independent, aquesta variable s’estabilitzarà en el 3% des de l’any 2024. El deute, per part seva, es reduirà impulsada principalment pel creixement nominal del PIB, tant en l’escenari de l’Estat com en el de l’entitat. No obstant això, segons la institució, tornarà a iniciar una senda ascendent a partir del 2030 en absència de mesures addicionals.

“L’anàlisi a llarg termini evidencia que l’estabilització del dèficit és insuficient per a situar el deute en una trajectòria descendent i reduir la vulnerabilitat”, ha advertit la presidenta de la institució independent. Segons les estimacions de l’Airef, un ajust addicional de 0,46 punts anuals respecte al seu escenari fiscal situaria el deute en una dinàmica clarament descendent, fins i tot en l’escenari més desfavorable, sent compatible amb les orientacions de la Comissió Europea i amb la proposta de reforma del marc fiscal.