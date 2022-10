Els agents econòmics, en alerta per la crisi de Govern

Els agents del diàleg social a Catalunya alerten de la situació econòmica que queda després de la crisi al Govern. La sortida de Junts de l’executiu català ataca els fonaments de l’estabilitat econòmica del paísen un moment convuls, amb previsions de recessió entre el final del 2022 i el primer trimestre del pròxim exercici. En aquest sentit, el secretari general de les Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha considerat “imprescindible” que es garanteixin els pressupostos de la Generalitat.

En el mateix sentit s’ha expressat el seu homòleg a la UGT, Camil Ros. El líder sindical lamenta el desacord entre ERC i Junts, que considera “una mala notícia des del punt de vista social. Si bé ha reconegut que l’estabilitat no havia estat la tendència dominant de l’executiu del país en els darrers mesos, l’ha exigit per “fer polítiques socials per a la gent que més ho necessita”. Ros ha dirigit les seves crítiques cap a les organitzacions polítiques catalanes, a més, per “prioritzar el calendari electoral per sobre del calendari social”.

Pel que fa als comptes públics, Ros ha destacat que “a Catalunya, tot és possible”. Per al líder sindical, s’ha de discutir la norma central de l’economia catalana “des de l’eix esquerra-dreta”, quelcom que no s’ha assolit en els darrers exercicis.

El president de Pimec, Antoni Cañete / ACN

Recels empresarials

Des de les patronals també han avisat dels efectes perniciosos que la inestabilitat política pot tenir sobre l’economia catalana en els mesos que venen. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentat el mal timing d’una escletxa a l’executiu que arriba en “un moment en què urgeix política econòmica” per controlar la inflació i encarrilar la recuperació econòmica.

Les males notícies polítiques, augura Cañete, “fan perillar la viabilitat de les empreses i els llocs de treball” al país. En aquest sentit, reclama un retorn a l’estabilitat institucional, tot instant els líders polítics a “reflexionar” al voltant de la necessitat d’un consens polític que “garanteixi el progrés econòmic i social”.