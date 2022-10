Acord d’última hora entre PSOE i Podemos per aprovar els Pressupostos

Els Pressupostos de l’Estat es troben un pas més a prop de ser aprovats. Tot i les diferències entre els dos partits del govern espanyol -PSOE i Podemos- que s’havien posat sobre la taula durant les negociacions del projecte de llei, aquest dimarts al matí ambdues formacions han arribat a un acord d’última hora. Segons ha explicat el govern espanyol, el pacte es formalitzarà aquest mateix dimarts, abans de sotmetre’s a la votació del Consell de Ministres. D’aquesta manera, Pedro Sánchez, president del govern espanyol i Yolanda Díaz vicepresidenta segona i ministra de Treball es reuniran per acabar de afinar els detalls que s’han acordat durant les negociacions in extremis d’aquest matí.

PSOE i Podemos no han fet oficial el contingut d’aquest pacte ni tampoc els punts on hi havia les majors diferències. De fet, era Díaz qui assegurava el passat dilluns a la nit que “encara hi havia diferències estructurals entre els partits”. Ella mateixa anunciava que un dels punts de controvèrsia era el tema de l’habitatge. Així doncs, el govern espanyol ha anunciat que aquests detalls han estat aclarits i, per tant, un cop es porti al consell haurà començat el procés d’aprovació que, si tot va bé, farà que entrin en vigor l’1 de gener del 2023, tal com estava previst.

Controvèrsia i pactes entre socis de govern

El pacte fiscal entre els partits que governen l’Estat espanyol va ser un dels grans passos per poder aprovar els pressupostos. En aquest sentit, va ser essencial per desencallar aquest projecte llei que ha estat pensat per poder sobreviure a les múltiples crisis que encara es troben vigents en el territori, com per exemple, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, la inflació o les seqüeles que encara queden de la pandèmia. Així doncs, després d’aquest acord i de l’aprovació al Consell de Ministres, la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, portarà els pressupostos davant el Congrés dels Diputats la setmana vinent, amb el propòsit que abans del 31 de desembre la llei estigui aprovada.

S’ha parlat d’un acord in extremis perquè Podemos no estava del tot d’acord amb com s’invertirien els diners que es destinaven a certes àrees. De fet, una de les principals preocupacions de la formació lila era que s’utilitzés part del pressupost per invertir en defensa. En aquest sentit, els socis de govern de Sánchez ja havien advertit que els pressupostos “no podien anar” destinats a una despesa en Defensa sinó que “havien de anar destinat a la inversió social i la reducció de les desigualtats entre ciutadans”.

Els talons d’Aquil·les dels Pressupostos

Sense dubtes, però, el punt on hi ha hagut més diferències i ha provocat que fins aquest matí a primera hora no hi hagués acord de govern ha estat l’habitatge. I és que des de fa mesos aquesta esperada nova llei de l’habitatge segueix encallada, una situació que Podemos ha posat sobre la taula i ha anat repetint durant mesos. Tot i que no hi ha detalls de l’acord, semblava que la formació lila no anava a deixar aquest tema sense lligar, el que denota que es podria haver arribat a un pacte envers l’habitatge.

Un altre dels aspectes principals a negociar era la llei de famílies i les seves principals mesures. Podemos demanava suport pressupostari en dos punts concrets, com són estendre a sis mesos els permisos de maternitat i paternitat, així com una renda criança universal de 100 euros. D’acord amb aquestes exigències que s’havien convertit en parts essencials perquè els socis de govern arribessin a un pacte, sembla doncs que s’ha acabat per arribar a un concents entre partits.