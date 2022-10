La Zona Franca instal·larà una nova incubadora de logística 4.0

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha guanyat una convocatòria pública d’ajudes de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles per crear i posar en marxa una Incubadora d’Alta Tecnologia de Logística 4.0 que estarà situada al DFactory Barcelona. El projecte compta amb el finançament dels fons europeus FEDER que gestiona Incyde en un 50%. Concretament, aquesta inversió serà de 2 milions d’euros al 50% entre els FEDER i la fundació. La signatura de l’acord ha tingut lloc avui, dilluns 17 d’octubre, al DFactory Barcelona i ha comptat amb la presència de Pere Navarro, delegat especial de l’Estat del CZFB; Javier Collado, director general de la Fundació Incyde; Blanca Sorigué, directora general del CZFB; i José María Párraga, subdirector general de la Fundación Incyde.

L’objectiu principal d’aquest acord és prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic de diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística susceptibles de la indústria 4.0, afegint valor tecnològic tant als productes com als processos.

Durant la seva intervenció, Collado ha destacat que “amb aquest centre ja són 23 les Incubadores d’Alta Tecnologia posades en marxa per Incyde a Espanya. Aquestes infraestructures, que compten amb el suport dels FEDER, estan especialitzades en sectors estratègics i tenen com a objectiu transferir els últims avanços tecnològics i l’R+D+I a les empreses i emprenedors per millorar la seva capacitat competitiva. Aquesta incubadora és el nou projecte del Consorci, després de l’èxit i bons resultats aconseguits amb la primera, la 3D Incubator”, que també està al Consorci de la Zona Franca.

Navarro, per la seva part, ha destacat que “el sector logístic es troba en un moment clau per al seu desenvolupament. Per això, volem potenciar i reforçar el nostre paper com a agent econòmic i connector acollint una incubadora que impulsarà el desenvolupament de la logística 4.0”. Per la seva part, Sorigué ha afirmat que “Barcelona i el CZFB compten amb una posició privilegiada, competitiva i estratègica per fomentar el creixement d’aquest ecosistema”.

Cal esmentar, que el CZFB és una entitat líder en l’àmbit de la logística i la coordinació d’aquesta en l’àmbit territorial. A més compta amb l’experiència de 25 anys organitzant el SIL Barcelona, una de les majors fires a escala mundial de logística, transport, intralogística i Supply Chain. Disposa de la dimensió i infraestructura idònies per ser un actor econòmic rellevant en el sector logístic i pot aportar gran valor afegit a les operacions i a la gestió diària de IAT Logística 4.0. D’altra banda, el DFactory és un ecosistema privilegiat, que fomenta la innovació oberta i la col·laboració entre empreses actuant com a centre operatiu dinamitzador del node de Logística 4.0.

En paral·lel, la incubadora disposa d’avantatges competitius a Catalunya per prosperar, ja que concentra el 29% de la superfície logística d’Espanya, suposa el 14,4% del PIB català i compta amb gairebé 39.000 empreses del sector, per la qual cosa és un territori clau per continuar impulsant el desenvolupament cap a la logística 4.0.

Els principals reptes que afronta la nova incubadora són millorar l’eficiència i la versatilitat dels processos productius, la reorientació o diversificació d’alguns subsectors, internacionalitzar iniciatives incubades, incentivar la innovació i desenvolupar talent especialitzat. Així mateix, les oportunitats d’aquesta Incubadora d’Alta Tecnologia en Logística 4.0 són impulsar el teixit productiu, augmentar l’impacte econòmic i desplegar majors competències digitals, tant en habilitats com en coneixement per a consolidar el hub logístic.

IAT Logística 4.0

L’impacte directe que s’espera de la potencial Logística 4.0 es concentra en el sector de la Manufactura Avançada, concretament en l’àmbit de les Tecnologies de la Fabricació Additiva i Impressió 3D. En concret, aquest projecte produirà diverses aportacions positives en el sector, de les quals es poden destacar una millora la competitivitat, amb un efecte directe en la cadena de valor del sector logístic; el valor de les noves aplicacions tecnològiques, que repercuteixen tant en les empreses com en els centres de coneixement i R+D+I; l’aportació de nous coneixements al hub, clau per al permanent desenvolupament; impacte directe tant al sector privat com al públic en qüestions de marca i posicionament, a més de la generació, desenvolupament i atracció de talent; i, finalment, la capacitat d’atracció d’inversió generant un increment de l’activitat econòmica en la zona franca.

Finalment, la incubadora tindrà diferents focus en tecnologies emergents dins del sector logístic. D’una banda, cal destacar la robòtica i els magatzems automatitzats per a optimitzar els processos; la irrupció de la Internet de les Coses (IoT) serà clau per a augmentar les sinergies i interconnexions; el Big Data permetrà recopilar un gran volum de dades i convertir-los en insights de negoci; l’última milla, un element clau en el sector, està en constant creixement de la mateixa manera que el comerç electrònic, on hi ha oportunitats de mercat; a més de la impressió 3D, la intel·ligència artificial o la logística verda.