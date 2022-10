Telefónica reuneix 160 joves professionals de les TIC en una hackathon

Cátedras Telefónica torna a presentar una nova edició del hackathon HackForGood que reunirà a més de 1.000 joves del 20 al 22 d’octubre per a enfrontar-se a un centenar de reptes tecnològics amb una repercussió social. A Catalunya, aquest esdeveniment convocarà a 160 joves que es repartiran en quatre universitats -Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili- i en el campus 42Barcelona de Fundación Telefónica.

Aquesta iniciativa, emmarcada en l’Any Europeu de la Joventut, pretén contribuir a posar el focus sobre la importància de la joventut europea per a construir un futur millor, més verd, més inclusiu i digital, amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere. Aquest any, l’esdeveniment recupera la presencialitat en la seva vuitena edició. La dotació dels premis ascendeix a 50.000 euros, entre premis locals, per als guanyadors de cada seu, i els tres nacionals. A més, l’iniciatiu compte com en anys anteriors, amb la possibilitat de participar en els premis Hack4Good Big Day, que se celebraran l’any vinent en la seu de Telefónica.

Requisits i valoracions per participar

Els requisits principals són la majoria d’edat i pertànyer a alguna de les universitats participants o bé ser estudiant de Campus 42. D’aquesta manera s’assegura que els participants siguin estudiant i es promou el talent jove de la ciutat. Es pot participar de tres formes diferents: com a hacker, programador en un grup d’entre dos i sis persones; com a retador, enviant un repte o plantejant un problema social; o com a divulgador, donant a conèixer HackForGood.

El jurat valorarà la formació d’equips multidisciplinaris que incloguin tot tipus de perfils: dissenyadors, informàtics, enginyers, tècnics, sociòlegs, emprenedors socials. A més també es tindrà en compte la creativitat i innovació de les solucions proposades, el grau d’acabat aconseguit durant el hackathon i el seu impacte social. Alguns dels reptes plantejats versen sobre salut, medi ambient, cultura, seguretat o accessibilitat i estan visibles a la pròpia web de HackForGood.