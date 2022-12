Telefónica es reforça com a agent digitalitzador de les pimes catalanes

Telefónica s’ha establert com un dels principals agents digitalitzadors de petites i mitjanes empreses del país. La seva participació en el programa Kit Digital, una assistència per a pimes finançada amb fons Next Generation especialment popular entre el teixit productiu català, contribueix a un avenç productiu a Catalunya que, segons dades de diversos estudis i recollides per la mateixa companyia, pot elevar la productivitat dels negocis del país entre un 15 i un 25% en els pròxims tres exercicis, fins al 2025.

La figura de l’agent digitalitzador se situa al centre del programa kit digital: es tracta del proveïdor de solucions tecnològiques diverses a petites i mitjanes empreses de tot el país; encarregat també de l’acompanyament dels beneficiaris en el seu procés digitalitzador. L’assistència, expliquen, va des del procés de sol·licitud de les ajudes europees fins a la facilitació de les solucions tecnològiques, passant per la gestió dels tràmits legals i burocràtics corresponents. L’ajuda, a més, no té cap cost per a l’empresa usuària durant tot un any.

Personalització del procés

La capacitat tècnica de Telefónica permet aplicar en cada cas d’aplicant al Kit Digital una solució i un procediment específic. La multinacional, com a agent digitalitzador, ofereix serveis “adaptats a cada negoci, amb tot el necessari perquè l’empresa es digitalitzi”. Segons el nivell de maduresa i la concreció sectorial de cada activitat, així, les companyies poden demanar des d’aplicacions tecnològiques per a millorar els processos de facturació fins securitzar la informació, passant per qüestions com la implementació d’una oficina virtual o la facilitació del comerç electrònic. En aquest sentit, Telefónica “garanteix una solució de digitalització” adaptada a cada pime assistida.

Les aportacions de Telefónica als diversos projectes que poden presentar-se al Kit Digital sorgeixen d’una ampla infraestructura tècnica; a més d’un profund know how de tots els detalls dels processos digitalitzadors. La capacitat de la multinacional a Catalunya en àmbits com la connectivitat és molt més que majoritària. En el cas de les xarxes d’alta capacitat, com la fibra òptica i el 5G, el desplegament de la companyia al país supera el 80%.

Les passes del Kit

Sobre aquesta infraestructura, l’aplicació a les subvencions europees per a la digitalització es simplifica. L’accés a les diverses solucions que ofereix Telefónica com a agent digitalitzador es redueix a quatre etapes. La pime sol·licitant ha d’autoritzar la companyia per demanar l’ajuda europea en el seu nom. Un cop demanada, s’aporten informacions bàsiques per comprovar l’encaix de la beneficiària en l’ajuda, així com l’import corresponent.

Sobre aquesta base, l’agent digitalitzador –en aquest cas, Telefónica– proposa a la pime sol·licitant una solució personalitzada que s’adapti a les seves necessitats i a l’accés a finançament europeu. Finalment, l’aplicació de la solució acordada va a càrrec de la multinacional, amb un pla de digitalització que inclou la formació del personal en l’ús de les noves eines. L’objectiu és, amb tot plegat, “que cada empresa pugui treure el màxim partit a les ajudes assignades”.