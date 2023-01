Stage2, el pont barceloní entre la ciència i el mercat

Catalunya i especialment Barcelona són grans focus de recerca científica, de fet l’1% de la investigació en ciència mundial es fa des de les universitats barcelonines. Tot i això, el país encara no té un ecosistema de transformació científica prou avançat, és a dir, no hi ha espais ni empreses que converteixen aquest coneixement en productes reals. Stage2 és l’acceleradora i fons d’inversió per a start-ups que té l’objectiu de col·locar Barcelona a la cúspide de la producció industrial europea. “Som pioners a l’ecosistema d’Europa i volem que Barcelona sigui el referent industrial mundial”, explica Oriol Pascual, fundador i CEO de Stage2, qui també ha obert seus a Berlín i Hèlsinki.

Aquesta innovadora idea sorgeix fa gairebé un any de la voluntat de Pascual i 10 inversors més que volien crear aquest nou ecosistema d’empreses emergents dedicades a la producció industrial. Tal com descriu el CEO, “hi ha molta maduresa empresarial en l’emprenedoria digital i de la salut a Barcelona, però d’indústria encara no som rellevants”. D’aquesta manera, Pascual va formar un equip de quatre persones per obrir un programa dedicat a l’acompanyament, ajuda i finançament de start-ups que fabriquessin hardware. Amb un espai de 560 metres quadrats, l’acceleradora ja acull quatre start-ups, les guanyadores de la seva primera edició, que participen en un programa de sis mesos dissenyat exclusivament per dur-les al següent nivell: la industrialització.

L’ecosistema industrial és molt divers, però Stage2 aposta per un programa que pugui aglutinar diferents empreses dedicades a la producció. En el seu procés de selecció, en el qual es van presentar 300 empreses emergents, demanaven tenir un prototip creat amb tecnologia pròpia que estigués en fase de testatge. “A més la inscripció estava oberta a tot Europa”, reconeix Pascual, qui assegura que “la clau és convertir Barcelona en un punt de referència en atraure talent del producció industrial“. La segona convocatòria del seu programa ja està en marxa i l’objectiu principal de la iniciativa és continuar augmentant la seva cartera de start-ups del sector. “Som ambiciosos i ens agradaria que aquest espai ens quedés petit”, somriu el fundador de l’acceleradora.

Una de les trobades de les start-ups a Stage2 / Cedida

Una de les decisions que fa tan especial l’acceleradora barcelonina és la implicació que tenen des del primer moment amb les empreses emergents. Tal com explica el fundador, “creiem en les empreses que seleccionem perquè des del primer moment hi entrem a participar”. Així doncs, un cop les start-ups comencen el programa de Stage2, ja tenen la col·laboració tant d’inversors com de la mateixa acceleradora per “continuar creixent i formant-se per l’èxit empresarial”, diu Pascual. Pel que fa al programa, està liderat per Míriam Segura, qui ha dissenyat activitats per sis mesos, un dels quals és completament presencial. “Estem enfocats en donar un servei molt especialitzat a cadascuna de les start-ups” explica la directora del programa, qui afegeix que “cada empresa té un mentor assignat i contacte amb diferents experts especialitzats en els seus camps d’acció”.

Niche Mobility, mobilitat elèctrica per a bicis del futur

La mobilitat sostenible s’ha convertit en un dels pilars principals de la transició energètica. Calen respostes i ràpid per evitar continuar contaminant el planeta. Davant d’aquesta situació les alternatives de mobilitat han agafat més força i la recent davallada del cotxe elèctric ha fet que encara hi hagi més demanda d’aquests nous vehicles. Niche Mobility és una start-up catalana que es dedica a crear motors elèctrics per a bicicletes. Amb una proposta més innovadora, la companyia que dirigeix Marc Barceló ha aconseguit fer-se un lloc en el nou mercat de la mobilitat sostenible amb el seu prototip de tecnologia patentada.

“Treballem en un sector poc sexy i penso que Stage2 és un gran aliat per continuar creixent”, explica el fundador de la companyia. Després d’entrar en el programa, l’empresa ja es troba a la recerca de la seva primera ronda d’inversió, però reconeix que l’ajuda de l’acceleradora barcelonina ha estat “clau” per poder arribar al punt on es troben. “Crec que una de les parts més satisfactòries d’aquesta experiència és aprendre dels experts i emprenedors que Stage2 convida al recinte per explica la seva història”, diu Barceló, qui també explicar que la recerca d’inversors interessats en el seu prototip “ha estat més fàcil dins de l’acceleradora”.

Time is Brain, el pronòstic de l’ictus més innovador

“El problema, la sensació que teníem, és que fins i tot amb totes les tecnologies i els millors tractaments, la meitat dels pacients d’ictus pateixen seqüeles significatives”. La doctora Alícia Martínez Piñeiro, neuròloga en excedència i CEO de la start-up Time is Brain. L’estudi clínic de l’ara emprenedora va demostrar l’existència d’una onda elèctrica al cervell que ajuda al pronòstic de l’ictus “molt millor que les eines que fem servir avui dia”. “No hi ha cap maquinari concret amb aquesta capacitat tecnològica al circuit assistencial, des que comencen els símptomes fins que es completa el procediment”, lamenta Martínez.

Martínez va fundar Time is Brain el 2020 i amb el prototip per bandera es va presentar al procés de selecció de Stage2, del qual van arribar fins a la fase final i es van endur el premi: un programa de sis mesos amb acompanyament per poder portar el seu producte al mercat. L’empresària explica que, si bé l’objectiu de sortida al mercat s’allarga fins a finals del 2024, ja tenen un prototip funcional de hardware i software, preparat pels diversos processos de validació clínica que reclama el regulador per a l’equipament sanitari. Tot i això, Martínez assegura que el feedback és positiu.

Una de les sessions que imparteix l’acceleradora Stage2 a les start-ups del seu programa / Cedida

Metrica6, la sostenibilitat de l’estalvi d’aigua

L’estalvi d’aigua no ha d’anar sempre lligat a fer un sacrifici pel bé del planeta. Hi ha empreses que es dediquen a construir equipament i productes dedicats a no només fer-nos la vida més fàcil sinó que sigui sostenible. Metrica6 és una empresa malaguenya que ha portat la seva seu social a Barcelona gràcies a Stage2. Eduardo Dueñas, fundador de la companyia explica que han construït un prototip que elimina el primer cop d’aigua freda que surt de l’aixeta quan poses l’aigua calenta, “d’aquesta manera ens assegurem que s’utilitza tota l’aigua des que s’obre l’aixeta”, diu Dueñas. Els malaguenys de cor empresarial barceloní tenen la seva tecnologia patentada per diferents usos, entre ells la detecció, avís i tall de fugues d’aigua. “Aquesta proposta ja l’estem treballant amb una multinacional amb presència a 180 països”, diu el fundador.

Metrica6 és l’única empresa fora de Catalunya que ha guanyat el procés de selecció de Stage2. El fundador parla de l’acceleradora com “una oportunitat per continuar avançant” i afegeix que “Barcelona és una ciutat molt més europea que Madrid”. Així doncs, els fundadors de la companyia s’han traslladat a les instal·lacions de Stage2 durant les setmanes de presencialitat del programa i remarquen que els ha donat tot el que necessiten: “Stage2 té una mirada molt internacional que va en línia amb el que necessitem nosaltres”, diu Dueñas.

Loop, un test covid pels bacteris en sang

L’ecosistema actual d’innovació en salut ja ha recorregut un llarg camí. Tot i això, en molts casos, els productes que s’utilitzen per fer les proves que semblarien més fàcils, continuen sent els mateixos que fa anys. Loop és una start-up que es va fundar el 2018 amb l’objectiu de fer realitat la tesi doctoral del seu fundador, Enrique Hernández. Amb un test semblant al que s’utilitza per a la covid, la companyia ha desenvolupat un químic que reacciona amb la sang i analitza si la persona té una infecció bacteriana a la sang o no. “Una prova de la qual s’obtenen els resultats en 24 o 48 hores nosaltres ho fem en dues”, explica el CEO i fundador de la companyia. La seva solució està pensada per ser utilitzada dins dels hospitals i d’ençà que van entrar dins de l’acceleradora catalana ja han començat dos estudis clínics.

“Ens trobem en el camí de certificar la nostra empresa, però també el dispositiu a escala europea”, diu Hernández. De moment, Loop ja ha aconseguit finançament públic per continuar treballant i ara també busquen capital privat per acabar de completar el seu equip. “Ens volem enfocar en la part comercial, i per això estem ampliant la plantilla”, reconeix el fundador. Gràcies a Stage2, la companyia ha aconseguit un espai i la maquinària necessària per desenvolupar el seu producte en massa. Tal ha sigut el canvi, que l’acceleradora catalana ja s’ha convertit en la seu oficial de Loop. Tal com explica Hernández: “Aquí hi tenim el control de qualitat i tot el material que s’envia als estudis clínics que tenim oberts està fet aquí”.