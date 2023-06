El sector de l’Internet de les coses ja factura 1.600 milions a Catalunya

L’economia catalana fa anys que va decidir apostar per sectors disruptius. Un d’aquests sectors va ser l’Internet de les coses, o cosa que és equivalent a dir que és una tecnologia que fa possible que diferents dispositius recullin dades a través de sensors, es comuniquin i interactuïn entre ells; comparteixin aquesta informació i l’analitzin per extreure’n conclusions. Actualment, a Catalunya hi ha 294 empreses dedicades a l’Internet de les coses (IoT), que facturen més de 1.585 milions d’euros cada any, segons conclou un estudi del sector realitzat per ACCIÓ.

El mateix document mostra com el nombre d’empreses catalanes dedicades a l’IoT s’ha incrementat un 5% des del 2021. En aquests últims dos anys, la facturació agregada d’aquestes companyies s’ha incrementat un 7,1%. A més, en conjunt, les 294 empreses especialitzades en IoT donen feina a més de 6.770 persones. D’altra banda, l’estudi també apunta que es tracta d’un sector emergent, ja que el 85,7% de les empreses que s’hi dediquen són pimes, el 30,7% són emergents. Per si no fos prou, el 41,8% de les companyies tenen menys de 10 anys. En aquest sentit, el document apunta que el 8,1% de les start-ups catalanes utilitza la IoT com a principal tecnologia.

Catalunya, líder europea

A més de tenir un sector robust, l’informe situa Catalunya com una de les regions pioneres a Europa i com la primera regió del sud d’Europa en captació d’inversió estrangera del sector durant els últims cinc anys. En conjunt, Catalunya ha captat 9 projectes, que suposa el 4,2% del total invertit en aquest sector a Europa, per un valor de 136,2 milions d’euros. A més, s’han creat 466 llocs de treball.

En el rànquing de ciutats, Barcelona és la segona metròpoli del sud d’Europa en rondes tancades per start-ups en l’àmbit de l’Internet de les coses, només per darrere de Milà. En el conjunt de la Unió Europea, la capital catalana ocupa la setena posició. Segons l’estudi, en el darrer quinquenni, s’han tancat 19 rondes de finançament per un valor de 24,2 milions d’euros a la capital catalana.

La importància de l’IoT a la indústria

El creixement d’aquest sector es va donar, sobretot, a causa de la pandèmia de la covid. Les restriccions marcades per la pandèmia van posar de manifest la necessitat de moltes activitats empresarials s’haurien de poder fer en remot, un entorn que va facilitar el sorgiment de noves aplicacions vinculades al camp de la IoT. És el cas d’indústries com la manufactura, però també altres camps com el consum, l’agricultura o la logística, entre d’altres, que van impulsar el creixement del nombre d’empreses i treballadors especialitzats en aquestes tecnologies, per donar resposta a les noves demandes d’aquests mercats.

A més, la IoT ofereix múltiples aplicacions en diferents sectors i àmbits empresarials, com ara l’optimització de rutes o l’ús de vehicles autònoms i connectats, o la millora de la gestió de la producció o el seguiment remot de pacients de l’àmbit de la salut. Les millores que ofereix la IoT en el camp de la indústria també genera oportunitats d’innovació per a les empreses en diferents àmbits, tant des del punt de vista del producte, com dels processos i dels models de negoci.

Es triplicaran els ingressos de cara al 2030

El mercat global de l’IoT es troba en creixement. Segons l’estudi d’ACCIÓ, es preveu que l’any 2030 aquest mercat tripliqui els seus ingressos fins a arribar a més de 621.000 milions de dòlars a escala mundial. De la mateixa manera, també es calcula que el nombre de dispositius connectats arreu del món es triplicarà durant aquest temps.

En aquest context, un dels principals reptes als quals s’enfronta l’IoT és l’impacte creixent dels ciberatacs que es realitzen a través dels dispositius connectats. Així, s’estima que el mercat de la seguretat dels objectes connectats ascendirà als 38.900 milions de dòlars el 2025. El sorgiment de nous productes i serveis, com els cotxes autònoms i connectats, les ciutats intel·ligents i la digitalització d’infraestructures, també impulsa la necessitat de protegir les dades que es transmeten.