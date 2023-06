Els primers vehicles Silence surten de la planta de la Zona Franca

Els primers vehicles Silence S04 produïts en sèrie en la nova fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, ja han començat a sortir de la línia de muntatge. A la nova planta, de més de 60.000 m², es realitza des de la construcció del xassís i la pintura, a l’assemblat de tots els components. A més, pel que fa a les bateries, la companyia energètica ha assegurat que es produiran en aquesta instal·lació, encara que de moment provenen de la planta que té la companyia a Sant Boi de Llobregat.

El vehicle que està fabricant Silence a la Zona Franca és el model S04 un nanocar biplaça 100% elèctric especialment dissenyat per a moure’s per la ciutat. Des de la companyia asseguren que aquest model “obre la porta a la mobilitat urbana del futur amb un vehicle còmode, segur, sostenible i fàcil d’aparcar”. A més, afegeixen que el disseny del vehicle està pensat per a aprofitar i optimitzar l’espai interior, ja que els dos seients estan ordenats de manera escalonada per donar més amplitud i una major llibertat de moviment.

La primera versió del S04 que arriba al mercat és la L7e, que, equipada amb dos bateries, ofereix una potència de 14 kW, pot arribar als 85 km/h i té una autonomia de 149 quilòmetres. D’aquí a uns mesos arribarà la versió L6e, que, amb una bateria i una potència de 6 kW, aconsegueix una velocitat màxima de 45 km/h.

Bateries extraïbles

Pel que fa a les bateries del vehicle, aquestes són extraïbles i incorporen rodes i nansa per a poder transportar-les de manera còmoda i segura. Aquest model permet que, a més de carregar les bateries directament des del vehicle, també sigui possible extreure-les i alimentar-les fàcilment en qualsevol endoll d’un domicili.

Així mateix, Silence ofereix la possibilitat d’adquirir el S04 sense bateria i subscriure’s al servei Battery Station. Amb aquest sistema, el conductor pot localitzar l’estació de bateries més pròxima i intercanviar-les gràcies a l’app de Silence. Una vegada hagi arribat a l’estació, el conductor podrà deixar les seves bateries descarregades en els mòduls buits i agafar un altre pack totalment carregat. Tota l’operació pot realitzar-se en tot just 30 segons, sense temps d’espera. Gràcies a aquest sistema, l’usuari pot comprar el S04 sense bateries, estalviant-se gairebé un 40% en el cost d’adquisició del vehicle.