Newtonlab Space, hologrames catalans per revolucionar el comerç

La promoció d’una botiga té, encara, limitacions físiques. La mitja desena de metres d’aparador que, en el millor dels casos, acull un grapat de models de temporada difícilment podran expressar l’amplada de l’experiència d’usuari a què aspira el retail físic modern per competir amb el comerç electrònic. El laboratori català Newtonlab Space, però, pretén trencar la barrera de l’expositor tradicional –i, de pas, demostrar la “ubiqüitat de l’audiovisual” que el CEO d’ISE Mike Blackman reivindica d’ençà que va aterrar a Barcelona–. Al seu espai al hall 6 del gran congrés barceloní de l’audiovisual, la companyia exposa Show Window Max, el primer aparador hologràfic del món en la seva categoria. Amb prop de 4,5 metres de llargària i 2,5 metres d’alçada, la solució de la catalana aspira a posar de cap per avall la forma en què opera la comunicació amb el client.

La imatge és, com a mínim, cridanera: enmig d’un saló buit, un rectangle transparent conté un vehicle esportiu amb el maleter i la porta del conductor obertes en complet 3D i girant sobre si mateix, com en una plataforma expositora. “Fins ara no l’haviem presentat mai, és el primer cop que el públic veu aquesta eina”, explica a TOT Economia el director creatiu de l’empresa, Roger Belso. Clients d’altres aplicacions hologràfiques desenvolupades per l’estudi ja comencen a apropar-se a l’estand, i les reaccions són esperançadores. “De moment, tothom qui ho ha vist ha quedat impactat”, celebra el directiu.

L’objectiu d’aquest Show Window Max és dotar d’una nova experiència la compra en físic, sigui d’un vehicle o un vestit. “Crea una experiència d’usuari que pot potenciar la venda”, assegura Belso, gràcies no només a la impresió que causa l’eina sinó també a la completa versatilitat dels continguts que s’hi poden exposar. En un concessionari, per exemple, “es pot definir des d’una tablet exactament el cotxe que vols: color, materials, aplicacions, el tipus de focus”… En el cas de la roba, comenta, la producció de contingut hologràfi permet “tenir models reals, gravats en un estudi, prer mostrar la textura, la caiguda de la tela, el moviment…”. I tot plegat a mida real. Els dos models més petits que la companyia ja havia fet servir, L i S, són tècnicament similars, si bé amb una primera impresió més lleugera, i estan dedicats a propostes de retail segurament menys ambicioses.

Més enllà de l’experiència tècnica concreta de la botiga, la solució de la catalana permet accionar dues palanques clau per unificar el discurs d’una marca: distància i centralització. “Una gran marca de roba –explica el director creatiu– en comptes de treballar botiga per botiga, en 300 aparadors diferents, pot emetre el mateix a tots els establiments”, homogeneïtzant el missatge i l’experiència d’usuari final associada als seus productes. Ara per ara, una implementació a gran escala d’aquesta tecnologia sembla una quimera, tot i que ja s’han fet moltes experièncie pilot, accions puntuals en botigues i establiments destacats. Després de les proves anteriors i les primeres reaccions a aquest Show Window Max, l’empresa es mostra optimista. “Les marques veuen les mateixes possibilitats que hi veiem nosaltres”, subratlla Belso.

Més enllà de la botiga

La tecnologia hologràfica, però, supera les fronteres del retail. Al seu origen, de fet, la Show Window no estava pensada per exposar productes de consum, sinó per ampliar el missatge de conferenciants. El dissenyador original de la primera solució –que Newtonlab acaba integrant en la seva cadena de valor– “només contemplava la telerrealitat”, és a dir, l’emissió en directe de xerrades, reunions corporatives o altres esdeveniments similars mitjançant hologrames.

Quatre models a l’aparador hologràfic, en una exposició de retail de moda / Newtonlab

Es tracta d’un model de negoci que s’a trascendit, però no superat. La telepresència a temps real, raona Belso, permet “ser a casa teva donant una xerrada davant milers de persones, interactuant amb elles”, en tres dimensions i en 4k, i fent servir backgrounds realistes i immersius per il·lustrar el discurs. Més abaix en la cadena de comandament empresarial hi ha, també, iniciatives d’activació de marca –bàsicament, ofertes d’oci per als consumidors amb la solució de Newtonlab–. El director creatiu, per exemple, recorda la proposta que van portar al darrer saló del manga de la mà del flamant canal juvenil de la CCMA, X3. L’usuari s’enregistrava i apareixia en pantalla, en forma hologràfica, “com el seu personatge favorit” d’una sèrie d’animacó.

Hologrames de negoci

El projecte de Newtonlab s’allarga més enllà de la compra i la instal·lació del dispositiu. De fet, explica el directir creatiu, poca gent adquireix les solucions: es pensen per un model de renting “que no suposa una gran inversió per a les empreses”. La catalana, un cop llogat el dispositiu, cobreix tota la proposta de valor, des del manteniment fins als continguts –ja sigui com a creadora directa o com a assessora de l’equip creatiu del client–. El procediment, a més, no és essencialment diferent a la creació de la presència en xarxes de qualsevol marca. “Qualsevol que faci continguts en diferents plataformes pot generar contingut hologràfic –argumenta Belso– però tot i així tenim un equip tècnic que els assessora”.

Segons recorda el mateix directiu, a l’origen de Newtonlab hi ha una pulsió compartida per moltes empreses amb models de negoci creatius. “Sempre hi ha necessitat d’innovació, les marques estan ansioses de donar al públic alguna cosa que encara no hagin vist”, remarca Belso. A més, la sinergia entre noves solucions tecnològiques ajuda a moure pas a pas els horitzons de cada iniciativa específica. L’any 2020, quan es funda la firma, també es produeix el primer boom del 5G; i els dispositius hologràfics són “un cas d’us perfecte per enviar una imatge en temps real”, en directe i amb màxima qualitat, a través del nou ample de banda. Amb aquesta infraestructura com a fonament tècnic, al futur immediat només pot haver-i la implementació. “Volem tenir diversos clients en pocs anys, que Newtonlab s’encarregui del dispositiu i els continguts”, conclou.