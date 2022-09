L’alta tecnologia catalana porta al MWC grans solucions a petita escala

L’especialització de les empreses s’ha convertit en un dels objectius principals a l’hora de buscar una expansió. De fet, moltes companyies catalanes han migrat a mercats internacionals perquè els seus projectes acaben perdent el seu forat en el mercat català. Sembla ser, que la tecnologia avança per la dreta als recursos que té Catalunya. Així doncs, la internacionalització es converteix en una de les opcions més viables per trobar altres mercats més preparats. Un cop més, els Estats Units s’han convertit en La Meca dels emprenedors, un mercat molt més estens, molt més estens però amb molta més competència. Per aquest motiu, els emprenedors vesteixen les seves empreses amb les idees més innovadores i obren noves línies de negoci per intentar penetrar en aquest nou mercat. Aquest és el cas de les empreses escollides per anar al Mobile World Congress Las Vegas. En aquesta segona entrega, les start-ups escollides agafen l’avió amb un sol objectiu: aconseguir establir els seus productes al mercat americà.

Trobem algunes de les solucions enginyoses a problemes quotidians, com és el cas de Nixi for Children o Zoundream. Aquestes dues empreses s’encarreguen de facilitar la cura dels infants. Per una banda, Nixi for Children crea un espai segur a través de la tecnologia per calmar els més petits de la casa a l’hora d’entrar a un quiròfan, un espai que de normal és fred i fa por. D’altra banda, Zoundream ha trobat la manera de comunicar-se amb els bebès. Gràcies al seu programari, els pares poden traduir el que necessiten els seus nadons. Sateliot, més consolidada, troba al continent americà la principal font de facturació per als seus dispositius de connectivitat 5G per satèl·lit, que permeten, entre altres coses, la geolocalització de grans càrregues, vehicles, o fins i tot bestiar.

Zoundream, el significat del plor

L’anàlisi de dades pot desembocar en el descobriment d’un producte que supleix alguna necessitat quotidiana. Saber el significat del plor d’un bebè pot no semblar quelcom essencial, però molts pares estarien encantats d’entendre el que els vol dir el seu fill abans que comenci a parlar. “La necessitat va venir de l’experiència en primera persona”, explica Ana Laguna, fundadora de Zoundream. D’aquesta manera, l’empresa va desenvolupar un programari capaç de captar informació dels nenes a través del seu plor. “Després de moltes escoltes vam aconseguir entrenar l’algoritme perquè entengués el que li passava a l’infant”, descriu Laguna.

La companyia -que pretén sortir al mercat a finals d’any- vol utilitzar el MWC Las Vegas per posicionar-se a nivell internacional i així poder presentar les seves noves línies d’actuació. Per una banda, el programari de detecció del plor dels nens i per altra la “vessant més mèdica” -en paraules de la fundadora-, ja que volen crear un dispositiu capaç de detectar malalties a través del plor. “Ja tenim un estudi començat amb l’Hospital Clínic de Barcelona i esperem que l’entrada als Estats Units alleugereixi la situació”, diu la fundadora.

En aquest sentit, busquen obrir dues línies de negoci diferents. La primera centrada en un producte adaptat al públic general i que consisteix en un programari instal·lat en qualsevol dispositiu que té un micròfon que detecta totes les diferències dels plors dels nens petits. “Hem fet totes les proves necessàries per ensenyar bé a l’algoritme”, explica la fundadora de la companyia. D’altra banda, la segona línia d’actuació esta centrada en modernitzar la medicina. D’aquesta manera, Laguna explica que busquen donar una solució digital a consultes que fins ara es fan de manera analògica. “Estem preparant un prototip que pot identificar malalties a través del plor d’un infant”, assegura Laguna.

Nixi, la solució immersiva a la por als quiròfans

Els infants són els pacients més vulnerables i quan es tracta d’entrar a quiròfan, l’ansietat i la desconeixença els poden jugar una mala passada. Per aquest motiu neix Nixi for Children, una empresa catalana que es dedica a crear un entorn segur on s’explica als nens quins són els passos previs a l’entrada a quiròfan. “Ens centrem en millorar la vida dels nens a l’hospital”, assegura Tomàs Lóbez, fundador de la companyia. Així doncs, l’empresa compte amb una sèrie d’objectes que acompanyen als nens i els seus pares abans de començar l’operació. “Ja em vist resultat d’ençà que vam entrar al mercat i tenim la certesa que funciona”, explica Lóbez. Així doncs, gràcies als productes que Nixi posa a disposició dels pares, els infants tenen una explicació real i adaptada per tal d’entendre que és allò que els passarà.

El producte que ofereix Nixi és un dels pioners al mercat, ja que tal com explica el seu fundador, ells es basen en “la preparació”, mentre que la competència tenen un producte més enfocat a “la recuperació”, diu Lóbez. Per aquest motiu, Nixi ha anat evolucionant en els últims anys i ja és una alternativa present a una vintena d’hospitals entre Catalunya, Espanya, Balears, Canadà i els Estats Units. En aquest sentit, han ajudat a milers de nens d’entre 4 i 12 anys “a entrar a un quiròfan sense por i així reduir els seus nivells d’ansietat”, destaca el fundador.

De moment, la companyia es dedica a acompanyar als infants en operacions i sessions de radiologia. Aquesta segona línia és la que precisament ha estat escollida per presentar-la al MWC Las Vegas. “La internacionalització és el nostre principal objectiu”, assegura el fundador de Nixi. Així doncs, Lóbez concreta que els Estats Units han avançat molt en teràpies del joc, és a dir, maneres de fer els tractaments molt més amens i encarats a nens. Amb una desena de persones en el seu equip, Lóbez destaca que aquest congrés és el primer pas per “establir-se al país americà”.

Sateliot, la constel·lació catalana per 5G

La tecnologia espacial queda, per definició, lluny de l’activitat econòmica terrenal. La catalana Sateliot – encarregada de l’enviament del primer nanosatèl·lit català, l’Enxaneta– demostra la capacitat de la nova economia de l’espai per facilitar la vida d’empresaris de sectors diversos. “Els ramaders fins ara no tenen forma de controlar el bestiar”, explica el CEO i fundador de l’empresa, Jaume Sanpera. Ara, gràcies al dispositiu 5G de la catalana, que es connecta via satèl·lit, podran localitzar-les en tot moment. “Ens situem, sigui quin sigui el sector”, argumenta Sanpera.

Nascuts al sector de l’internet via satèl·lit, els impulsors de Sateliot s’adonen que, si bé el seguiment de gran maquinària o altres càrregues pesades era relativament senzill, no hi havia cap dispositiu de connexió mòbil adaptable a objectes més petits –com un animal, una armilla inflable o un contenidor–. “Desenvolupem un dispositiu molt econòmic, amb grans economies d’escala”, celebra el CEO, que apunta que on els grans dispositius antics podien tenir preus de centenars d’euros, el maquinari de la catalana es queda en uns cinc. Amb aquesta tecnologia, han fet aportacions que han definit l’estàndard internacional per a la connectivitat IoT per satèl·lit.

Més enllà de les vaques, Sanpera s’ha trobat clients d’allò més diversos: aparells de pesca geolocalitzats o contenidors per a transport marítim a llaga distància controlats amb 5G s’han afegit a la tecnologia proposada per Sateliot. A més, reduint substancialment els costos. “Abans els preus no tenien sentit, ara són accessibles”, es felicita el CEO. Durant les jornades del MWC, amb aquestes credencials, la catalana espera reunir-se amb una munió de clients de les Amèriques, que són, apunta Sanpera, “la seva principal regió quant a facturació” –tenen, de fet, oficina a San Diego, CA–. Les aspiracions, com la capacitat connectiva de la constel·lació de satèl·lits, són globals. “Tenim vendes a tot arreu per aprofitar al màxim els aparells”, comenta Sanpera. “Ens convertim en un altre operador de xarxa”.