El MWC 2023 preveu un impacte econòmic de 350 milions d’euros

L’edició d’enguany del Mobile World Congress preveu un impacte econòmic sobre Barcelona de, com a mínim, 350 milions d’euros, segons ha confirmat el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman. El directiu ha anunciat la presència de més de 2.000 expositors al recinte Gran Via de Fira entre el 27 de febrer i el 2 de març, en una celebració que espera consolidar el retorn complet del MWC després de la pandèmia.

Durant la roda de premsa de presentació del congrés, Hoffman ha calculat una afluència de visitants d’uns 80.000 en les tres jornades que ocuparà Fira. En cas de confirmar-se, superaria amplament les xifres del 2022, quan es va quedar en els 60.000, però quedaria encara lluny dels 110.000 que es van assolir l’any abans de la pandèmia, el 2019 –principalment a causa de les dificultats que moltes empreses asiàtiques han tingut els darrers anys per desplaçar-se fins a Barcelona–.

Les mobilitzacions dels taxis a Barcelona / EP

El retorn de la Xina

Tot i que aquest és el càlcul inicial de la patronal internacional de la telefonia mòbil, el mateix Hoffman ha apuntat que “segurament se superarà”. El MWC 2023, defensa el directiu, “presentarà xifres semblants a les edicions prèvies a la pandèmia”, gràcies a la reactivació dels viatges internacionals des de la Xina, bloquejats tant el 2021 com el 2022. Tant és així que la xinesa Huawei ocuparà l’stand més gran de la reunió, amb un creixement del 50% de superfície.

Múscul contra el taxi

Davant la sostinguda amenaça del sector del taxi, que tot i la “treva” concedida el passat dimecres manté el MWC com l’horitzó de les seves mobilitzacions en cas que no es compleixin les promeses del departament de Territori, Hoffman s’ha volgut mostrar sòlid: “això significa que el Mobile ha tornat”, ha ironitzat el CEO.

En cas que finalment els taxistes optin per convocar una nova mobilització per a les dates del Mobile, Hoffman espera que “les autoritats tinguin sota control” les mobilitzacions, tot cridant a una entesa entre els representants del sector i les autoritats catalanes i metropolitanes. El MWC, assegura, “tirarà endavant segur” per les bones connexions en transport públic que reconeix al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.