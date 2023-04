El Minairó, el tercer satèl·lit de la Generalitat, ja està en òrbita

La tercera és la bona. El tercer nanosatèl·lit de la Generalitat de Catalunya, el Minairó, ja està en òrbita. El llançament de l’aparell s’ha produït pocs minuts abans de les 9 del matí des de la base californiana d’SpaceX, l’empresa espacial del multimilionari Elon Musk, en el que ha estat el tercer intent per efectuar el llançament del coet, que en un principi estava previst per dimecres, però que a causa del mal temps es va haver d’ajornar fins a dues vegades per les males condicions meteorològiques.

La missió d’aquest nou aparell serà monitorar cultius, gestionar recursos hídrics i controlar transports i mercaderies des d’uns 550 quilòmetres de la superfície de la terra gràcies a l’internet de les coses. El minairó se suma al Menut i l’Enxaneta a la constel·lació de satèl·lits de la Generalitat.

Com ja hem dit aquesta és la tercera missió que ha posat en marxa la Generalitat en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya. En aquest cas, l’aparell és el primer d’òrbita baixa que usa el 5G i està pensat i dissenyat per facilitar la connexió de dispositius d’internet de les coses de manera automàtica quan no tinguin cobertura mòbil.

Vídeo de l’enlairament del coet en el que el Minairó ha estat enviat a l’espai

El Minairó visitarà Catalunya cada 5 dies

Concretament, el Minairó és un CubeSat de 6U desenvolupat per la catalana Sateliot i pesa uns 10 kg i orbitarà a uns 550 km de la Terra. A més, tindrà una velocitat de 8 km/s aproximadament el que provoca que passi per sobre de Catalunya cada 5 dies aproximadament. L’objectiu últim de la missió és demostrar diversos casos d’ús del nou protocol de connectivitat 5G NB-IoT des d’un satèl·lit. Si això funciona, permetrà desplegar una mena de laboratori en òrbita per validar tecnologies i serveis desenvolupats a Catalunya.

Tot plegat ajudarà a validar el concepte de càrregues flexibles reprogramables en vol per facilitar serveis com ara al monitoratge de cultius, la gestió de recursos hídrics, el control de transports i mercaderies o la gestió d’infraestructures remotes. A més, l’artefacte donarà cobertura a tota la superfície terrestre i permetrà que qualsevol dispositiu de IoT d’arreu del món es pugui connectar via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost molt baix. De fet, la Generalitat ja ha assegurat que Sateliot ja ha tancat acords amb operadors de telecomunicacions i companyies del sector que permetran assolir una facturació de 1.000 milions d’euros.