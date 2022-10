El mirall intel·ligent català que proposa tractaments cosmètics

L’empresa catalana de productes de cosmètica MartiDerm ha llançat un nou mirall amb intel·ligència artificial que proposa tractaments estètics a l’usuari. Dotat d’un programari que analitza vuit paràmetres de la pell, analitza les seves necessitats i genera i recomana rutines de cura cosmètiques i dermatològiques personalitzades.

La IA del mirall ha estat educada amb una base de dades de cinc milions d’imatges de persones de diferents edats i ètnies per ser capaç de personalitzar al màxim les lectures d’un ventall ample d’usuaris. Segons informa la companyia, el software analitza qüestions com les arrugues, les ulleres o les taques de la persona que el fa servir i suggereix tractaments individualitzats ajustats al tipus i estat de la pell.

Segons explica el director d’estratègia i transformació de MartiDerm, Francesc Cuadrat, “el mirall ofereix una rutina especialitzada que permet al client veure quins productes utilitza actualment i quins li farien falta per solucionar els aspectes que més li preocupin”. Amb una sola interacció, defensa, el comprador “ja pot començar a interactuar-hi”.

Empresa a empresa

En principi, l’objectiu és B2B: com a projecte pilot, els dispositius s’han instal·lat a cinc establiments especialitzats en cura de la pell perquè els compradors el facin servir. Segons Cuadrat, el mirall ofereix un potencial d’ús al qual una tauleta o un ordinador no poden arribar. El gest de mirar-se al mirall a una botiga de cosmètica o una farmàcia, argumenta, és molt més natural que fer-ho a una pantalla. Així, l’eina “atrau el client per mirar-se”.

Per desenvolupar la tecnologia necessària, la catalana s’ha aliat amb la startup de Hong Kong Actimirror, que ha estat l’encarregada de l’efecte mirall. Gràcies a aquesta experiència, defensa el directiu, els establiments poden “millorar la taxa de fidelitat del client i ser més sostenibles”, en tant que la digitalització limita la necessitat de desplaçament dels comercials de les marques a les botigues i farmàcies.

Potencial internacional

MartiDerm és una companyia amb prop de 30 anys d’història a Barcelona. Fundada com a laboratori dermocosmètic l’any 1997, dona feina actualment a 200 persones. Compta amb un centre productiu a Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat. Es tracta d’una firma netament exportadora, en tant que el 50% de la seva facturació prové del comerç exterior. A hores d’ara, té relacions comercials amb més de 40 països. Per desenvolupar el nou projecte, MartiDerm s’ha acollit als programes d’ajuts a la disrupció empresarial d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa del departament d’Empresa i Treball.