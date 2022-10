Inversió en salut, la gallina dels ous d’or en un context financer inestable

La pandèmia ens va demostrar que el sector de la salut és molt més fràgil del que pensàvem. Col·lapse, caos i hores extres van ressonar en titulars de tot el món quan es parlava dels hospitals i centres de salut durant la covid-19. Però, el conflicte no s’acaba amb la pandèmia, els nous reptes del sector comencen per la falta de professionals i l’explotació dels treballadors. El president del Barcelona Health Hub (BHH), Cristian Pascual, alerta aquest dimecres que en els pròxims deu anys faran falta un 50% de professionals de l’àmbit de la salut digital. No és d’estranyar, doncs, que el sector ara es vulgui posar les piles i mentre el món lluita per no entrar en recessió, la salut veu com les inversions no paren de créixer. De fet, el director general d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat, Lluís Juncà, remarca la importància de les empreses de ciències de la vida, ja que són 1.300 a Catalunya i representen el 3% del PIB.

En el marc de la jornada especialitzada #BHHSummit 2022, en la que han participat més d’una cinquantena d’especialistes en salut i els dos centenars de start-ups que conformen el Barcelona Health Hub (BHH), Pascual planteja la necessitat de continuar avançant en el sector de la salut digital on cada vegada serà més necessari el desenvolupament de noves solucions tecnològiques que contribueixin a garantir la sostenibilitat del sistema de salut. La labor del BHH és fer possible que les empreses emergents trobin el seu lloc en un mercat on cada vegada hi ha més demanda de salut de qualitat. De fet, el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca que en quatre anys el BHH s’ha convertit en un “actor clau de l’ecosistema” de la capital catalana, potenciant el sector de la salut digital i l’emprenedoria.

Canvis de tendència en el tractament dels pacients

La inversió en salut segueix sent una de les que té més demanda tot i el context de crisi que estem vivint. És per això que la jornada a pivotat en diferents eixos, tots relacionats en la necessitat de seguir invertir grans quantitats de diners per prevenir que les properes crisis siguin tan catastròfiques com la primera. De les primeres reflexions que del congrés ha estat la “manca de por a fer inversions de risc en aquest sector”. En una conferència liderada per representants d’alguns fonts d’inversió han reflexionat sobre la importància dels diners que s’inverteixen en projectes del sector salut i com aquesta tendència va al revés de les de pràcticament tots els altres sectors, que s’han tornat conservadors per la situació de l’economia mundial.

Un altra eix important a tenir en compte és el canvi de paradigma en la manera de tenir cura d’un mateix. Segons reflexionen alguns experts durant la jornada al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, les persones se centren molt més en mantenir la salut que no en curar-se quan estan malalts. Dit en altres paraules, abans només anàvem al metge quan es trobàvem malament i ara s’espera poder accedir a professionals per millorar l’estat de salut general. És per això, que han nascut moltes empreses emergents dedicades a la cura de les persones de manera constant.

El tercer objectiu essencial d’aquesta trobada del sector salut barceloní és la digitalització imminent. Un metge que pugui estar monitorant un pacient les 24 hores del dia ja és possible gràcies a la tecnologia. L’exemple de cas d’èxit d’aquesta introducció de la tecnologia en l’àmbit de la salut és l’empresa que va crear l’ara president del Barcelona Health Hub. Mediktor és un buscador que pot treure un diagnòstic amb un akt grau de fiabilitat amb tant sols algunes preguntes. Un cop troba una malaltia que pot coincidir amb els símptomes explicats, dona la possibilitat de contactar amb un professional. I tot des de la comoditat de casa dins d’un dispositiu mòbil

Un tastet d’innovació barcelonina en salut

El congrés també ensenya la innovació barcelonina al món. Per això tenen un recull de les start-ups que treballen en el hub de la capital catalana. Empreses emergents, que no necessàriament han nascut a Catalunya, però que han escollit Barcelona com a centre de la seva investigació. Durant el congrés s’ha presentat una petita part de les 200 que treballen dins del recinte modernista de Sant Pau. Entre elles, hi havia ReHub, una plataforma que ajuda als pacients en rehabilitació a recuperar-se més ràpid i des de casa. Tot gràcies a una aplicació que han dissenyat expressament per poder monitorar els exercicis que fan els pacients. “Ja és una de les start-ups més utilitzades a Espanya i hem firmat acords amb 500 hospitals a Europa”, explica Silvia Raga, fundadora de ReHub.

Aritium és una de les altres convidades a les sessions de la jornada i és una empresa barcelonina que es dedica que ajudar als infermers. “Aquests professionals passen menys d’un terç de la seva jornada amb els pacients”, lamenta Ángel Colao, fundador de la companyia. Ells han creat un programari que agilitza les tasques més burocràtiques dels infermers perquè ells es puguin centrar en els pacients. Entre les empreses emergents barcelonines també hi ha Scilife, una companyia que es dedica a implementar protocols de qualitat de servei i de treball perquè les empreses siguin més competitives. De fet, la companyia també ha creat una plataforma que comptabilitza les dades per emmagatzemar i analitzar les possibles solucions a la manca de qualitat.

Dues empreses emergents més que han provat ser un cas d’èxit per a la capital catalana són Ephion i Dana. La primera start-up es dedica a crear una sèrie de productes que ajuden a monitorar nens amb malalties estranyes. Tal com explica el seu director general, Quique Llaudet “aconseguir que un nen amb mobilitat reduïda pugui estar vigilat per un professional sempre que sigui necessari, sense moure’s de casa és exactament pel que fem això”. Dana, se centra en un problema de les dones que passa sempre desapercebut. Verónica Montesinos, fundadora de la companyia, assegura que “el 75% de les dones que tenen problemes mentals durant la maternitat no estan diagnosticades”. Per això, Dana es converteix en una plataforma d’assistència i ajuda a les dones, amb contacte directe amb professionals i acompanyament per a les mares que tenen problemes.