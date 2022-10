La incubadora 3D de la Zona Franca arriba a les 100 empreses

La 3D Incubator, la primera incubadora europea d’alta tecnologia en impressió 3D, ha aconseguit l’objectiu inicial de donar suport a 100 empreses, la idea de negoci de les quals es basa en l’ús de les tecnologies d’impressió 3D, reduint així els terminis establerts en totes les previsions, malgrat la irrupció de la pandèmia i els efectes de l’estat d’alarma el 2020. Aquesta iniciativa, coliderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Leitat, que compta amb el suport econòmic dels Fons FEDER a través de la Fundació INCYDE, de les Cambres de Comerç d’Espanya, va néixer el març de 2019 amb el propòsit d’assolir el centenar d’empreses en 5 anys.

Amb motiu d’aquest important assoliment, el Consorci i Leitat organitzaran un acte al qual assistiran les empreses incubades durant aquests anys, a més dels màxims representants de les institucions participants. L’esdeveniment, que tindrà lloc a la incubadora, situada a la seu central del CZFB el pròxim 15 de desembre, permetrà conèixer de primera mà alguns dels casos d’èxit que han sorgit durant aquest temps.

Un espai revolucionari

L’objectiu del 3D Incubator és promoure el creixement d’aquests projectes mitjançant la creació d’un espai únic per a la incubació de startups, pimes i microempreses que aposten per la impressió 3D, en el marc de la nova economia 4.0. De fet, la 3D Incubator afavoreix l’enlairament empresarial de les iniciatives incubades a través de l’accés a 1000 m² d’instal·lacions d’avantguarda amb l’última tecnologia en impressió 3D i postprocessos, graderies de formació, sales de reunions i àrea de coworking al servei de les empreses. A més, se’ls ofereix accés a serveis de producció 3D, consultoria de negoci, testatge de peces, formació i suport a la comercialització i internacionalització.

Per a dur a terme aquest projecte es va realitzar una inversió de tres milions d’euros, cofinançat en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020, i opera sota l’Eix 3: Millora de la competitivitat de les PIME, concedit a través de la Fundació INCYDE.

Considerant la transversalitat de la tecnologia, les iniciatives incubades provenen d’una àmplia gamma de sectors, com els béns de consum, béns d’equip, salut, projectes de mobilitat, consultoria, construcció, tecnologies de la informació, sector químic i el logístic. Durant aquests anys, les empreses han pogut fer realitat els seus projectes imprimint diferents productes innovadors, com a pròtesis dentals, motocicletes, muntures d’ulleres, i fins i tot un revolucionari saxofon.

El delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro, ha assegurat que “des d’un principi el Consorci va voler implicar-se en la transformació de la indústria 4.0 i aconseguir les 100 empreses incubades amb aquest projecte, molt abans del que es preveu, és un fidel reflex de que estem marcant els camins de la nova economia”. A més, el delegat va afirmar que “gràcies a l’acció conjunta del CZFB, Leitat i les Cambres de Comerç, a través de la Fundació INCYDE, estem donant un clar exemple de col·laboració entre institucions per a mostrar un suport a la promoció de l’entramat d’empreses més avantguardistes del mercat”.

Per part seva, el CEO i vicepresident executiu de Leitat, Joan Parra, ha assenyalat que “l’èxit de la 3D Incubator no sols marca el camí a seguir, sinó que a més ens mostra el poder d’atracció que podem generar oferint un entorn d’avantguarda amb l’última tecnologia i tots els recursos necessaris a start-ups i emprenedors amb talent. Queda, no obstant això, un llarg camí a recórrer, ja que la major part de les empreses incubades es troben en les fases inicials d’adopció de les tecnologies d’impressió 3D i, per tant, veiem el futur amb molt d’optimisme per a aquesta iniciativa. Però, apunta, si hagués de destacar el més rellevant del projecte, al meu entendre seria sens dubte la col·laboració amb el CZFB i la possibilitat de generar valor sumant sinergies en un marc de visió compartida i confiança mútua”.

Múltiples possibilitats per a una tecnologia 4.0

Dins del marc general de l’economia 4.0, l’ús intensiu de la tecnologia d’Impressió en 3 Dimensions (3DP) en els processos de fabricació, està redefinint els sistemes productius mitjançant la personalització del producte, la reducció dels estocs, la reducció de la petjada de residus i impacte mediambiental i, per consegüent, la millora de competitivitat dels sistemes de producció locals.

La 3D Incubator és la primera i única incubadora d’Europa que posa a la disposició de les empreses incubades un complet laboratori de producció 3D equipat amb 4 impressores industrials 3D d’última generació i 7 mini impressores. A més, també disposa d’un laboratori de postprocessat amb diferents equips de neteja, poliment i tintat de peces, així com equips de metrologia i control de qualitat, gravat làser i programari de disseny. Així, al llarg d’aquests 3 anys, la iniciativa ha prestat més de 3.000 serveis a les diferents iniciatives incubades.