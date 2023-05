40 milions des de Barcelona per crear ‘gigacorns’ contra el canvi climàtic

La gestora climàtica barcelonina The Climate Hub enceta l’activitat d’un nou fons d’inversió per a a empreses emergents dedicades a la descabronització. La Comissió Nacional del MErcat de Valors ha aprovat avui la posada en marxad’ Inclimo Climate Tech I, el nou vehicle d’inversió d’Alejandro Pardo, Gerard Olivé i Fernando Casado. La firma buscarà donar impuls a tecnologies que contribueixin a descarbonitzar i mitigar el canvi climàtic. El seu primer tancament, aquest mateix mes de maig, s’ha executat amb uns 20 milions d’euros compromesos, a la cerca d’uns altres 20.

L’objectiu és acabar mobilitzant, segons asseguren des del hub, una inversió de 40 milions d’euros per assistir amb el desenvolupament d’unes 25 start-ups centrades al desenvolupament de tecnologies climàtiques. També amb seu a Barcelona, el fons Inclimo dirigirà el seu capital a sectors diversos, com ara la tecnologia alimentària, la mobilitat intel·ligent, la gestió de l’aigua o la generació d’electricitat amb fonts netes, segons han informat els seus impulsors en un comunicat.

Els fundadors de The Climate Hub, Alejandro Pardo, Gerard Olivé i Fernando Casado / Inclimo

Impuls inicial

Les primeres inversions del nou fons de finançament estaran dedicades a emergents en els primers estadis de desenvolupament –seran, apunten en el comunicat del hub, rondes Series A–. Inclimo se centrarà, segons els fundadors, en firmes “que aportin solucions al repte social del canvi climàtic”, però també que assoliexin importants quotes de creixement amb relativa celeritat “per crear un grup d’empreses d’alta rendibilitat”.

Segons el confundador I General Partner d’Inclimo Fernando Casado, la clau del projecte resideix a “invertir en els pròxims referents que surgiran” a sectors clau per a la transició sostenible. El fons buscarà, assegura l’impulsor, empreses amb el potencial d’esdevenir els futurs gigacorns –emergents capaces de reduir una gigatona d’emissions de diòxid de carboni cada any–.

Futur de la tecnologia neta

Per la seva banda, el cofundador del fons Alejandro Pardo ha fixat la participació a Inclimo com una eina en favor de la “sostenibilitat I voluntat per impulsar solucions innovadores que contribueixin de forma decidida a mitigar l’impacte del canvi climàtic”. El tercer soci, Gerard Olivé, detecta el potencial per generar “grans retorns”. El 2022, la inversió en tecnologia neta es va disparar prop d’un 20% fins superar els 80.000 milions d’euros, especialment en alguns dels àmbits en que el nou vehicle barceloní aspira a excel·lir: energia, mobilitat o tecnologia alimentària.